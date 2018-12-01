إستقالة جديدة من حكومة تيريزا ماي إحتجاجًا على الإتفاق حول «بريكست»

وزير الدولة المكلف العلوم سام غيما

ضربة جديدة تتلقاها رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي مع استقالة وزير آخر في حكومتها إحتجاجًا على الإتفاق حول «بريكست» الذي توصلت إليه ماي مع الإتحاد الأوروبي.

وقال وزير الدولة المكلف العلوم سام غيما في مقالة نشرتها صحيفة «دايلي تلغراف»، اليوم السبت: «أنا غير قادر على دعم مشروع بريكست لرئيسة الحكومة. لقد تخلينا عن صوتنا وعن اقتراعنا وعن حقنا بالفيتو».

وأوضح أن قرار تيريزا ماي بالتخلي عن حق المملكة المتحدة بالإتصال بنظام غاليليو الأوروبي لتحديد المواقع عبر الأقمار الإصطناعية، هو الذي دفعه إلى الإستقالة. وأعلنت لندن عزمها إقامة نظام مماثل خاص بها لتحديد مسار السفن عبر الأقمار الإصطناعية.

كما قال غيما، في تصريح إلى «بي بي سي راديو4»، صباح السبت: «ما حصل مع غاليليو ما هو إلا مقدمة بسيطة للمفاوضات القاسية التي تنتظرنا بعد بريكست، والتي ستضعف مصالحنا الوطنية وتفقرنا وتخرب أمننا».

وأضاف أن المملكة المتحدة استثمرت في غاليليو، مضيفًا: «لن نسترجع شيئا من أموالنا هذه»، واعتبر غيما أنه على ماي عدم إستبعاد خيار إجراء استفتاء ثان على «بريكست».

ومن المعروف أن غيما من المدافعين عن بقاء المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي، وهو من حزب المحافظين، كما أنه نائب في مجلس العموم.

وكانت ماي توصلت الى إتفاق على طريقة خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي في ختام 17 شهرًا من المفاوضات الصعبة بين الطرفين.

واستقالة سام غيما تكشف مجددًا هشاشة وضع ماي التي ستواجه تصويتًا على النص داخل مجلس العموم خلال عشرة أيام، في الحادي عشر من ديسمبر، وسط أجواء تشكك بالنتيجة المحتملة لهذا التصويت.

بالمقابل تلقت تيريزا ماي دعم الوزير المكلف شؤون البيئة مايكل غوف، الذي كان من أبرز الناشطين في حملة الخروج من الإتحاد الأوروبي خلال إستفتاء العام 2016.

وقال غوف لجريدة «دايلي ميل»، اليوم السبت، إنه «إذا كان من الصعب القول إن أتفاق الطلاق كامل من الصعب أيضًا على الدوام الحصول على ما نريده».

ودعا غوف النواب المحافظين الذين يهددون بالتصويت ضد الإتفاق إلى دعمه، وحذرهم بالقول إن رفض إتفاق الطلاق في مجلس العموم «قد يهدد عملية خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي».