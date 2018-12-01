إستقالة جديدة من حكومة تيريزا ماي إحتجاجًا على الإتفاق حول «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 ديسمبر 2018, 01:21 مساء
وزير الدولة المكلف العلوم سام غيما

ضربة جديدة تتلقاها رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي مع استقالة وزير آخر في حكومتها إحتجاجًا على الإتفاق حول «بريكست» الذي توصلت إليه ماي مع الإتحاد الأوروبي.

وقال وزير الدولة المكلف العلوم سام غيما في مقالة نشرتها صحيفة «دايلي تلغراف»، اليوم السبت: «أنا غير قادر على دعم مشروع بريكست لرئيسة الحكومة. لقد تخلينا عن صوتنا وعن اقتراعنا وعن حقنا بالفيتو».

وأوضح أن قرار تيريزا ماي بالتخلي عن حق المملكة المتحدة بالإتصال بنظام غاليليو الأوروبي لتحديد المواقع عبر الأقمار الإصطناعية، هو الذي دفعه إلى الإستقالة. وأعلنت لندن عزمها إقامة نظام مماثل خاص بها لتحديد مسار السفن عبر الأقمار الإصطناعية.

كما قال غيما، في تصريح إلى «بي بي سي راديو4»، صباح السبت: «ما حصل مع غاليليو ما هو إلا مقدمة بسيطة للمفاوضات القاسية التي تنتظرنا بعد بريكست، والتي ستضعف مصالحنا الوطنية وتفقرنا وتخرب أمننا».

وأضاف أن المملكة المتحدة استثمرت في غاليليو، مضيفًا: «لن نسترجع شيئا من أموالنا هذه»، واعتبر غيما أنه على ماي عدم إستبعاد خيار إجراء استفتاء ثان على «بريكست».

ومن المعروف أن غيما من المدافعين عن بقاء المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي، وهو من حزب المحافظين، كما أنه نائب في مجلس العموم.

وكانت ماي توصلت الى إتفاق على طريقة خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي في ختام 17 شهرًا من المفاوضات الصعبة بين الطرفين.

واستقالة سام غيما تكشف مجددًا هشاشة وضع ماي التي ستواجه تصويتًا على النص داخل مجلس العموم خلال عشرة أيام، في الحادي عشر من ديسمبر، وسط أجواء تشكك بالنتيجة المحتملة لهذا التصويت.

بالمقابل تلقت تيريزا ماي دعم الوزير المكلف شؤون البيئة مايكل غوف، الذي كان من أبرز الناشطين في حملة الخروج من الإتحاد الأوروبي خلال إستفتاء العام 2016.

وقال غوف لجريدة «دايلي ميل»، اليوم السبت، إنه «إذا كان من الصعب القول إن أتفاق الطلاق كامل من الصعب أيضًا على الدوام الحصول على ما نريده».

ودعا غوف النواب المحافظين الذين يهددون بالتصويت ضد الإتفاق إلى دعمه، وحذرهم بالقول إن رفض إتفاق الطلاق في مجلس العموم «قد يهدد عملية خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة العشرين: التجارة في لقاء ترامب ـ شي.. والنفط في اجتماع بوتين ـ سلمان
اقتصاد
مطالب بوقف العلماء المشاركين في إجراء تعديل وراثي على طفلين
طب وصحة
عصابة مسلحة تقتحم سكن عمال غرب سرت وتقتل سودانيًا وتنهب أموالهم
ليبيا
الغارة الجوية على العوينات.. ثالث هجوم أميركي ضد «القاعدة» منذ مارس
ليبيا
في العدد 158: تحريك سياسي في طبرق والإرهاب يضرب تازربو
ليبيا
الشلماني: لن نكرر أخطاء السياسيين ومستعد للموت من أجل ليبيا
رياضة محلية
دول الجوار.. ورقة داعمة للحل أم إرباك للملف الليبي ..؟
ليبيا
صحة الوفاق: تحسن أوضاع المستشفيات العامة بداية من العام المقبل
ليبيا
إغلاق موانئ تصدير النفط.. وتحذيرات من توقف الإنتاج حال استمرار سوء الأحوال ...
ليبيا
مؤسسة النفط: 23.7 مليار دولار إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018 بزيادة 73%
ليبيا
محمد دومة لـ«الوسط»: لا بديل عن تسليح شباب الجنوب.. ولا مفاوضات لتحرير مختطفي ...
ليبيا
«جريدة الوسط»: تعديلات «النواب» هل تخرجه من حالة المراوحة السياسية؟
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السحلب التركي بالقرفة