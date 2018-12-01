بدأ بعلاقات والده وسقط سريعًا أمام كلينتون.. محطات في حياة بوش الأب

الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش (ا ف ب)

كان تنصيب جورج هربرت ووكر بوش رئيسًا للولايات المتحدة في يناير 1989 تتويجًا لمسيرة طويلة أساسها الحظوة، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، التي ذكرت أن حياة الرئيس الأسبق السياسية كانت عبارة عن سلسلة من الترقيات السياسية انتهت به في البيت الأبيض.

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وتولى الرئيس الأميركي الـ41 لمدة 8 سنوات منصب نائب الرئيس رونالد ريغان، وأصبح أول نائب رئيس ما زال في المنصب يُنتخب رئيسًا منذ أكثر من 150 عام. وحددت سياسات بوش الخارجية ملامح فترة ولايته، وذلك في فترة شهدت انهيار الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية وتفكك الاتحاد السوفييتي مما أبقى الولايات المتحدة بوصفها القوى العظمى الوحيدة في العالم.

وكان لسياساته الفضل في ترميم مصداقية الولايات المتحدة في العالم، وفي التخلص من ذكريات التدخل العسكري الأميركي في فيتنام. ولكنه اُتهم بإهمال الشأن الأميركي الداخلي، وعاقبه الناخبون لتراجعه عن وعد قطعه على نفسه بعدم رفع الضرائب بالتصويت لبيل كلينتون في انتخابات عام 1992.

حياة شكلتها السياسة

1966: يفوز بمقعد في مجلس النواب.

1971: الرئيس نيكسون يعينه مندوبًا لدى الأمم المتحدة.

1974: يرأس البعثة الأميركية الجديدة في بكين.

1976: الرئيس جيرالد فورد يعينه مديرًا لوكالة المخابرات المركزية الأميركية.

1981 إلى 1989: يتولى منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس رونالد ريغان.

1989 إلى 1993: رئيس الولايات المتحدة، ويقود البلاد إبان حرب الكويت ويتعامل مع انهيار الشيوعية في الكتلة الشرقية.

وولد جورج هربرت ووكر بوش في الـ 12 من يوليو 1912 في بلدة ميلتون بولاية ماساشوسيتس، وكان والده مصرفيًا أصبح لاحقًا عضوًا في مجلس الشيوخ. وبعد قبوله في جامعة ييل، تطوع في سلاح البحرية وتدرب كطيار بحري قبل أن يتم إرساله للمشاركة في الحرب ضد اليابان في المحيط الهادئ إبان الحرب العالمية الثانية.

أسقطت طائرته في سبتمبر 1944 عندما كانت تشارك في غارة جوية، وكان بوش الناجي الوحيد من طاقمها، إذ استقل قارب نجاة حتى عثرت عليه غواصة أميركية. وبعد تسريحه من سلاح البحرية في عام 1945، اقترن بوش بباربارا بيرس، وولد ابنهما البكر جورج ووكر بوش في يوليو 1946.

وكان بوش قبل في جامعة ييل قبل تطوعه في البحرية، وعاد إلى صفوف الدراسة في عام 1945 وحصل على شهادة بكالوريوس آداب من الجامعة المذكورة.

وبعد ذلك، انتقل بوش وأسرته إلى ولاية تكساس، وبفضل علاقات والده التجارية، حصل على وظيفة في القطاع النفطي. وفي السنوات العشر التالية، تمكن من تأسيس شركته الخاصة وأصبح من المليونيرات بحلول أوائل ستينيات القرن الماضي.

وتحول آنذاك اهتمامه إلى السياسة، وبعد أن تولى منصب أمين عام الفرع المحلي للحزب الجمهوري، خطا خطوة كبيرة إذ ترشح لمقعد ولاية تكساس في مجلس الشيوخ.

ميول محافظة

وفي الانتخابات لمجلس الشيوخ، نجح شاغل المعقد الديمقراطي في تصوير بوش على أنه يميني متطرف، وفاز بالفعل بـ 56% من الأصوات مقابل 43% حصل عليها بوش. ولكن لم يثن ذلك من عزيمة بوش، إذ سعى في عام 1966 للترشح لعضوية مجلس النواب وفاز بها مرتين.

وأقنع الرئيس ريتشارد نيكسون بوش بمحاولة الترشح لعضوية مجلس الشيوخ مجددًا في عام 1970، ولكنه خسر السباق ثانية أمام المرشح الديمقراطي، فقام نيكسون بتعيينه مندوبًا لدى الأمم المتحدة في عام 1971، وبعد ذلك عينه أمينًا عامًا للحزب الجمهوري.

وعندما أُجبر نيكسون على الاستقالة في عام 1974، بذل بوش جهودًا كبيرة لتضميد الجروح التي تسببت بها للحزب الجمهوري فضيحة ووترغيت (التي أجبرت الرئيس نيكسون على الاستقالة)، فأخذ يجوب البلاد لمساندة المرشحين الجمهوريين.

وبحلول نهاية السنة، عُين رئيسًا للبعثة الأميركية في بكين التي كانت افتتحت للتو.

وقضى بوش في ذلك المنصب فترة تجاوزت السنة بقليل، استدعاه الرئيس جيرالد فورد بعدها ليعينه مديرًا لوكالة المخابرات المركزية التي كانت تعرضت لسلسلة من الفضائح المتعلقة بالعمليات السرية التي كانت تقوم بها في الخارح وتجسسها غير المخول على مواطنين أميركيين.

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غادر بوش منصبه في وكالة المخابرات المركزية بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس فورد، وفي عام 1978 أطلق حملته للترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات 1980 الرئاسية. وجاب أنحاء البلاد داعيًا لسياساته المحافظة المعتدلة، وأصبح في أوائل عام 1980 المنافس الرئيس لرونالد ريغان.

ولكن فاته أن يستوعب عندما ولج سباق الرئاسة أن ماضيه المبني على الحظوة قد يكون تأثيره سلبيًا على حظوظه.

تساءل بوش وقتها «وما الضير في التميز؟ ما الضير في امتلاك الفرد تعليمًا جيدًا؟ ما الخطأ في أني كنت متميزًا في حياتي وسفيرًا جيدًا لدي الصين أو الأمم المتحدة، أو أني قدمت أداءً استثنائيًا في وكالة المخابرات المركزية؟ هذه كلها إنجازاتي. أعرف أن هذا القول قد يخلو من التواضع، ولكن هذا هو سجلي».

ورغم خسارته أمام ريغان في الانتخابات الرئاسية، كان في ذلك ترضية إلى حد ما، إذ حصل على منصب نائب الرئيس مما أتاح له أن يتمرن على مسؤوليات الرئاسة لسنوات ثماني.

أخطاء

ارتكب جورج بوش خطأين أساسيين في حملة 1988 الانتخابية التي أدت به إلى البيت الأبيض؛ الأول كان يتمثل في الشخصية التي اختارها نائبًا له، إذ نال دان كويل، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أنديانا، شهرة عالمية للأخطاء والهفوات التي ارتكبها. أما الخطأ الثاني، فكان الوعد الذي قطعه على نفسه في كلمة ألقاها في مؤتمر الحزب الجمهوري في عام 1988. ففي معرض هجومه على السياسات النقدية التي كان يدعو لها خصمه الديمقراطي مايكل دوكاكيس، قطع بوش على نفسه وعدًا خيمت آثاره على رئاسته وأدى في نهاية المطاف إلى انهياره سياسيًا.

«اقرأوا شفتاي» قال بوش للمندوبين المحتشدين «لا ضرائب جديدة». وبعد حملة انتخابية اتسمت بالعدائية المفرطة، أصبح بوش أول نائب رئيس ما زال في منصبه يفوز بالرئاسة منذ عام 1836.

كان الزمن زمن تغيير كبير شهد انهيار الستارة الحديدية (التي كانت تفصل بين أوروبا الشرقية الاشتراكية وأوروبا الغربية الرأسمالية) وتفكك الاتحاد السوفييتي في سلسلة من الاحداث المتسارعة لم تكن من صنع الولايات المتحدة.

ولم يكن بإمكان بوش إلا محاولة اللحاق بهذه الأحداث عن طريق عقد القمم مع نظيره السوفييتي ميخائيل غورباتشوف.

أما الاختبار الحقيقي الذي واجهه، فكان الغزو والاحتلال العراقي للكويت في أغسطس 1990، والذي أخذ الولايات المتحدة على حين غرة. ولكن بوش تصرف بسرعة لتشكيل تحالف دولي أنهى الاحتلال العراقي وأسس لوجود عسكري أميركي في السعودية وهو إنجاز ذو منافع استراتيجية.

مشاكل اقتصادية

مثلت حرب الكويت نصرًا كبيرًا للقدرة العسكرية الأميركية وعززت إلى حد كبير معنويات البلاد، ففي اللحظة التي أصبحت عنوان رئاسة بوش، تمكنت الولايات المتحدة وحليفاتها من دحر الجيش العراقي الغازي في غضون 100 ساعة فقط.

عزز ذلك النصر موقع بوش رغم القرار الذي اتخذ حينئذ بعدم التوجه إلى بغداد مما سمح للرئيس العراقي صدام حسين بالبقاء في الحكم.

ورغم حصوله على شعبية تجاوزت الـ 90% عقب الحرب، كان قرار بوش التركيز على العلاقات الخارجية على حساب الشأن الداخلي سببًا لتعرضه لانتقادات بأنه يهمل الوضع الاقتصادي المتردي وعلى وجه التحديد أسوأ ركود واجهه الاقتصاد الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية.

ولكن بوش، الذي كانت حريته في التصرف مقيدة بكونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون، بقي مصرًا على أن الازمة الاقتصادية قد بلغت ذروتها وأن الأمر آيل للتحسن إذ قال آنذاك «سننقذ هذه الأمة من الصعوبات، بوصة ببوصة ويومًا بيوم، وأولى بأولئك الذي يسعون إلى إيقافنًا أن ينأوا بأنفسهم».

لكن الناخبين لم يصدقوه، وما زاد الطين بلة أن بوش اتخذ الخطوة التي كان قال إنه لن يتخذها مطلقًا؛ قام برفع الضرائب المفروضة على كاهل الأميركيين.

كانت حملة الانتخابات الرئاسية لعام 1992 كارثية بالنسبة لبوش، فقد خذله القائمون على حملته الانتخابية وكان عليه التصدي لتحد قوي من السياسي المحافظ بات بيوكانان للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

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لم يتمكن بوش من مجاراة عنفوان منافسه الشاب، المرشح الديمقراطي بيل كلينتون حاكم ولاية أركنساو الذي عبر عن نظرة جديدة لأميركا. واعترف بوش بعجزه عن التعبير عنها. ومُني بخسارة كبيرة في الانتخابات أمام كلينتون الذي مضى للفوز بفترتين رئاسيتين.

وقضى بوش السنوات الأخيرة في السفر حول العالم ضمن دور الحكيم السياسي الذي اتخذه لنفسه. ورغم غبطته لفوز ابنه جورج بالرئاسة، يقال إن العلاقة بين الأب وابنه تتسم بالتشنج.

وفي الفترة الأخيرة، لم يظهر بوش في المناسبات العامة إلا نادرًا، وأجبر على استخدام الكرسي النقال بعد إصابته بشكل من أشكال مرض الرعاش الذي أقعده تمامًا. ولم يتمكن بوش من حضور حفل تنصيب الرئيس الحالي دونالد ترامب، إذ أُدخل المستشفى لإصابته بالتهاب صدري.