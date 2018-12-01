وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب عن 94 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 ديسمبر 2018, 08:47 صباحا
الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب يقسم اليمين لتولي مهامه على رأس الولايات المتحدة. (فرانس برس)

توفي الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب عن 94 عاما، كما أعلن ابنه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في وقت متأخر الجمعة.

وقال جورج بوش الابن في بيان نشره الناطق باسم العائلة على موقع «تويتر»: «يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفن ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة».

وأضاف أن جورج هربرت ووكر بوش «كان من أرفع الشخصيات وأفضل أب يتمناه أي ابن أو ابنة».

وتأتي وفاة جورج بوش الأب بعد أشهر على وفاة زوجته ل73 عاما بربارا بوش في إبريل الماضي. ولجورج بوش خمسة أبناء و17 حفيدا.

وقالت العائلة إن الترتيبات المتعلقة بجنازته ستعلن في وقت قريب.

وبعدما بقي ثماني سنوات نائبا للرئيس رونالد ريغن، أصبح جورج بوش الأب الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة.

وتزامنت ولايته الرئاسية التي استمرت من 1989 إلى 1993 مع انتهاء الحرب الباردة. وقد أعلن في 1990 «النظام العالمي الجديد»، وقاد حملة إخراج القوات العراقية من الكويت، لكنه رأى أن التدخل في الشرق الأوسط ينذر بفوضى قادمة.

ولم ينتخب بوش الذي كان قبل ذلك طيارا حربيا ومديرا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، لولاية رئاسية ثانية. وهزم في انتخابات 1992 أمام خصمه الديموقراطي بيل كلينتون.

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