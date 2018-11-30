البيت الأبيض: التحقيق حول ترامب يقوِّض العلاقات الروسية الأميركية

اعتبر البيت الأبيض، الجمعة، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة قد تكون تضررت جرّاء تحقيق حول احتمال وجود تواطؤ بين الرئيس دونالد ترامب وموسكو خلال انتخابات عام 2016.

وقالت المتحدثة باسمه ساره ساندرز في بيان: «لسوء الحظ، إنه ربما يقوض علاقاتنا مع روسيا»، ووصفت التحقيق بأنه «حملة المطاردة الروسية الخادعة».

ومع ذلك، شددت ساندرز على أن ترامب ألغى اجتماعًا مرتقبًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، في بوينس إيرس بسبب التوتر حول أوكرانيا وليس بسبب المتاعب القانونية المتزايدة المتعلقة بروسيا.