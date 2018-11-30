بوتين يندد بالاستخدام «المسيء» للعقوبات والحمائية التجارية

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، في بوينوس آيرس بالاستخدام «المسيء» للعقوبات «الأحادية الجانب» والحمائية التجارية، وذلك قبيل افتتاح قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية، وفق وكالة «فرنس برس».

وقال بوتين الذي تخضع بلاده لعقوبات اقتصادية قاسية أوروبية وأميركية بسبب الأزمة الأوكرانية منذ 2014: «لا يمكننا إلا ملاحظة منافسة غير شريفة تحل بشكل متزايد محل حوار نزيه يستند إلى مبدأ المساواة بين الدول».

وتابع الرئيس الروسي إن «ممارسة مسيئة عبر استخدام عقوبات آحادية الجانب غير مشروعة وإجراءات حمائية تنتشر».

وعوّل مراقبون على فاعليات قمة العشرين لتحريك ملفات تجارية معقدة لاسيما بين الولايات المتحدة وموسكو، لكنّ الرئيس دونالد ترامب ألغى الخميس لقاءَه المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة بسبب توقيف خفر السواحل الروس مجموعة من البحارة الأوكرانيين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكتب ترامب على «تويتر»: استنادًا إلى واقع أنّ السفن والبحارة لم يعودوا إلى أوكرانيا من روسيا، فقد قرّرت أنّه سيكون من الأفضل لكل الأطراف المعنية أن ألغي اجتماعي الذي كان مقرّراً سابقاً في الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتين»، متابعًا: «أنا أتطلّع لقمّة مفيدة مجدداً حين يتمّ حلّ هذا الوضع!».