ترامب وبوتين.. تقارب متعثر

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (الإنترنت)

تتعثر جهود التقارب بين روسيا والولايات المتحدة بسبب عدة خلافات دولية وآخر فصولها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء لقاء كان مرتقبًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، وفق تقرير لـ«فرانس برس» تناول هذه العلاقة.

ورغم وعده خلال الحملة الانتخابية بتحسين العلاقات مع روسيا، اصطدم الرئيس الأميركي بعدة قضايا جعلت من الصعب تحقيق تقارب بين البلدين كما أن التحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية يلقي بثقله على أي محاولة توافق مع بوتين.

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ولهجة ترامب التصالحية يحال روسيا لم تؤد إلا إلى تأجيج معارضة الكونغرس الأميركي لهذه الخطوة.

ملفات حساسة

وهذه المرة كانت المواجهة بين روسيا وأوكرانيا السبب الرئيسي لإعلان ترامب إلغاء اللقاء الذي كان من المرتقب عقده السبت في بوينوس آيرس.

وإدارة الملف الأوكراني تدل على موقف واشنطن المتردد منذ وصول الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض. والإثنين قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بخصوص احتجاز خفر السواحل الروسي ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، إن «الولايات المتحدة تؤيد علاقة طبيعية مع روسيا، لكن أعمالاً غير شرعية مثل هذا العمل تجعل ذلك مستحيلاً».

لكن حين التقى بوتين في يوليو في هلسنكي، بقي الرئيس الأميركي متحفظًا بشأن هذا الخلاف المتعلق بأوكرانيا الذي كان وراء عدة عقوبات أميركية فرضت على روسيا.

وبالنسبة لملفات أخرى ساخنة في العالم، فإن الرئيسين عبرا عن رغبة في التعاون. بدءًا بسورية عندما تعهدا بذلك في نوفمبر 2017 خلال لقاء مقتضب في فيتنام حيث وقعا بيانًا مشتركًا للدفاع عن «حل سياسي» للنزاع السوري.

لكن هذا التوافق المبدئي سرعان ما نسفه ترامب على الأرض حين أمر في أبريل التالي، بضربات ضد النظام السوري بتهمة استخدام أسلحة كيميائية.

كما أن استخدام عنصر كيميائي ضد عميل روسي مزدوج سابق في إنكلترا نسبه الغربيون إلى السلطات الروسية، ساهم في عرقلة التقارب الذي أراده الرئيسان بوتين وترامب. وقامت واشنطن ردًا على ذلك بطرد 60 «جاسوسًا» روسيا وتستعد لفرض عقوبات اقتصادية «شديدة جدًا».

التحقيق الروسي

ويرى معارضو قطب العقارات السابق أن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية هو الذي قاده إلى السلطة، وهو ما يحقق به المدعي الخاص روبرت مولر. ويحقق مولر أيضًا في شبهات حول تواطوء بين الكرملين وفريق حملة ترامب.

ومنذ البداية، فسرت كل بادرات الرئيس الأميركي في اتجاه نظيره الروسي على أنها تصب في إطار هذه الشبهات.

وباعتراف البيت الأبيض نفسه، فإن تحقيق مولر الذي يعتبره ترامب بأنه «حملة مطاردة» ضده يلقي بثقله على العلاقات البلدين.

وتساءل السفير الأميركي السابق في موسكو مايكل ماكفول على «تويتر» حول ما إذا كان ترامب «ألغى لقاءه مع بوتين خلال قمة العشرين بسبب الهجوم الروسي في أوكرانيا أو بسبب ما كشفه كوهين؟».

فقرار ترامب جاء مباشرة بعد أنباء سيئة للرئيس إذ إن محاميه السابق مايكل كوهين أقر بأنه كذب أمام الكونغرس حول اتصالات مع الروس بخصوص مشروع عقاري.

إشكالية ترامب

إلى جانب كل ذلك، فإن موقف دونالد ترامب في غالب الاحيان ينتهي به بنسف كل محاولات تقارب.

ففي فيتنام في نوفمبر 2017 ثم في هلسنكي في يوليو 2018 بدا الرئيس الأميركي وكأنه يرجح كفة النفي الروسي للتدخل المفترض أكثر من اتهامات وكالات استخباراته لموسكو. أثار هذا الأمر ضجة كبرى في واشنطن واضطر الرئيس للتراجع.

وفيما أقر العديد من المسؤولين بانه سيكون من الجيد اتخاذ موقف حازم حيال روسيا، رأى معظمهم أن ترامب غير قادر على ذلك.

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وأصبحت قمته مع بوتين في هلسنكي مثيرة للجدل داخليًا بعدما عقد مع الرئيس الروسي لقاءً مغلقًا استمر ساعتين دون وجود أحد باستثناء المترجمين.

وقال مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس آنذاك «كنت لاقترح طريقة مختلفة». وتبدو المهمة أكثر تعقيدًا للرئيس الذي يتوجب عليه مراعاة كونغرس يدافع تقليديًا عن سياسة حازمة أكثر حيال روسيا، حتى في صفوف حزبه الجمهوري.

وقرار ترامب المفاجىء الخميس وبشكل غير معتاد أشاع ارتياحًا أكثر من الانتقادات. وكتب الدبلوماسي السابق نيكولاس بيرنز «إنه قرار جيد للولايات المتحدة لأنه كان من غير المرجح أن يوجه ترامب رسالة حازمة لبوتين».