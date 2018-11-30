إضراب عن الطعام لنساء ضمن قافلة المهاجرين من أميركا الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 نوفمبر 2018, 11:26 صباحا
فتاة من قافلة المهاجرين من أميركا الوسطى (ا ف ب)

أعلنت نساء ضمن قافلة المهاجرين من أميركا الوسطى الساعين لدخول الولايات المتحدة بدء إضراب عن الطعام للضغط على السلطات الأميركية لتسمح لهم بطلب اللجوء، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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وقالت الهندوراسية كلاوديا ميراندا، أمام صحافيين في مدينة تيخوانا الحدودية: «طالما أن لا أحد يصغي لنا، قررنا كحركة نسائية (...) بدء إضراب عن الطعام».

ويقيم أكثر من ستة آلاف مهاجر وصلوا إلى المدينة في شمال المكسيك، في خيم عشوائية على أمل طلب اللجوء أو التسلل داخل الولايات المتحدة هربًا من الفقر وأعمال العنف في بلادهم.

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ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصف القافلة بأنها «اجتياح» من «مجرمين (...) وبلطجية» إلى إدخال تعديلات على قوانين اللجوء كي يبقى مقدمو الطلبات خارج الأراضي الأميركية بانتظار الموافقة.

وحاولت النسوة اللواتي التففن بأعلام بيضاء، التظاهر أمام مكاتب الهجرة على الحدود لكن كتيبة من الشرطة منعتهن. وتطالب النساء أيضًا سلطات الهجرة المكسيكية بمنح تأشيرات إنسانية سريعة للمهاجرين الراغبين في البقاء في المكسيك.

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ولم تقل النساء متى ينتهي الإضراب عن الطعام. وبعد قطع أكثر من 4 آلاف كلم سيرًا أو باستيقاف سيارات وصولاً إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، حاول قرابة 500 مهاجر اختراق الحدود الأحد. وباءت محاولتهم بالفشل بعد أن استخدم عناصر خفر الحدود الأميركيين الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط ما أجبرهم على التراجع.

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