أنقرة تطلق اسم «مالكولم إكس» على شارع السفارة الأميركية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 نوفمبر 2018, 10:48 صباحا
شارع مالكوم إكس (الإنترنت)

أطلقت تركيا، الخميس، اسم المدافع الأميركي الراحل عن الحقوق المدنية مالكوم إكس، على الشارع الذي ستقام فيه السفارة الأميركية الجديدة، بحسب ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

والسفارة الجديدة التي ستنتهي الأعمال فيها في 2020، كانت حتى الآن تقع في «شارع 1478».

واللافتات التي تحمل الاسم الجديد رفعت صباح الخميس، بناءً على قرار للمجلس البلدية اتّخذ الشهر الماضي.

وكان مالكوم إكس، الناشط المسلم الأميركي الأسود الذي اغتيل في 1965، واحدًا من أشدّ المدافعين عن الحقوق المدنية للسود الأميركيين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وعد بنات مالكوم إكس بأن «يبقى» اسمه في العاصمة التركية.

وقد لجأت السلطات التركية مرارًا في الأشهر الأخيرة إلى «دبلوماسية الشارع»، فأعادت في فبراير تسمية الجادة الممتدّة على مقربة من السفارة الأميركية الحالية، باسم الهجوم العسكري التركي في شمال سورية ضد ميليشيا كردية تدعمها واشنطن.

وهذا الهجوم الذي سمي «غصن الزيتون» تسبّب بعودة التوتّر بين البلدين، الحليفين مع ذلك في إطار حلف شمال الأطلسي.

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