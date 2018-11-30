الكرملين «يأسف» لقرار ترامب إلغاء اللقاء مع بوتين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 نوفمبر 2018, 09:52 صباحا
الرئيس الأميركي وزوجته عند وصولهما إلى مطار بوينوس آيرس الدولي (ا ف ب)

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، ليل الخميس-الجمعة، بأن الكرملين «يأسف» لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء لقائه الذي كان مرتقبًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» وأوردت «فرانس برس»، عن الناطق باسم الكرملين قوله «نأسف لقرار الإدارة الأميركية إلغاء اللقاء الذي كان مقررًا بين الرئيسين في بوينوس آيرس».

وأضاف أن «هذا يعني أن المحادثات حول قضايا دولية وثنائية خطيرة ستؤجل إلى ما لا نهاية»، مؤكدًا أنه «في ما يتعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه مستعد لإجراء اتصالات مع نظيره الأميركي».

اقرأ أيضًا- ترامب يلغي لقاءه المرتقب مع بوتين بسبب الأزمة الأوكرانية

وألغى الرئيس الأميركي الخميس لقاءه المقرّر مع نظيره الروسي على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بسبب اعتراض خفر السواحل الروس سفنًا أوكرانية واحتجاز عدد من البحارة الأوكرانيين.

وكتب ترامب على «تويتر»: «بما أن السفن والبحارة لم يعودوا إلى أوكرانيا من روسيا، قرّرت أنّه سيكون من الأفضل لكل الأطراف المعنية أن ألغي اجتماعي الذي كان مقرّرًا سابقًا في الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتين».

وأضاف: «أتطلّع لقمّة مفيدة مجدداً حين يتمّ حلّ هذا الوضع!».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد أكثر من عام على توقفه.. تشغيل مصنع الميثانول بالبريقة
ليبيا
كوبا ليبرتادوريس: إياب النهائي على ملعب ريال مدريد في 9 ديسمبر
رياضة عالمية
بالزي الوطني الليبي سفير ليبيا الجديد لدى هولندا يقدم أوراق اعتماده
ليبيا
«داخلية الموقتة» تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم تازربو
ليبيا
ثمانية قتلى في قصف طيران مجهول لموقع جنوب العوينات
ليبيا
علي القطراني: أرفض تعديل الإعلان الدستوري وعدد من حضروا الجلسة لا يزيد عن 104 ...
ليبيا
المسماري: وفد المنطقة الغربية رفض التوقيع حتى نعترف بالسراج قائدًا أعلى
ليبيا
الزروق يكشف لـ«بوابة الوسط» المرشح الذي تدعمه ليبيا في انتخابات «الأولمبية ...
رياضة محلية
رئيس المجلس التسييري لبنغازي يبحث تفعيل مصلحة التسجيل العقاري في البلدية
ليبيا
شكري: لا نملك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة لحل أزمة ليبيا
ليبيا
الكهرباء: تنفيذ وحدات توليد غازية بشكل عاجل في المناطق الغربية والجنوبية ...
ليبيا
بالصور: نجوم الفن والإعلام يحتفلون بعيد ميلاد حميد الشاعري
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحمص المسلوق ومكافحة الأمراض المزمنة