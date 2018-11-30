الكرملين «يأسف» لقرار ترامب إلغاء اللقاء مع بوتين

الرئيس الأميركي وزوجته عند وصولهما إلى مطار بوينوس آيرس الدولي (ا ف ب)

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، ليل الخميس-الجمعة، بأن الكرملين «يأسف» لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء لقائه الذي كان مرتقبًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» وأوردت «فرانس برس»، عن الناطق باسم الكرملين قوله «نأسف لقرار الإدارة الأميركية إلغاء اللقاء الذي كان مقررًا بين الرئيسين في بوينوس آيرس».

وأضاف أن «هذا يعني أن المحادثات حول قضايا دولية وثنائية خطيرة ستؤجل إلى ما لا نهاية»، مؤكدًا أنه «في ما يتعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه مستعد لإجراء اتصالات مع نظيره الأميركي».

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وألغى الرئيس الأميركي الخميس لقاءه المقرّر مع نظيره الروسي على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بسبب اعتراض خفر السواحل الروس سفنًا أوكرانية واحتجاز عدد من البحارة الأوكرانيين.

وكتب ترامب على «تويتر»: «بما أن السفن والبحارة لم يعودوا إلى أوكرانيا من روسيا، قرّرت أنّه سيكون من الأفضل لكل الأطراف المعنية أن ألغي اجتماعي الذي كان مقرّرًا سابقًا في الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتين».

وأضاف: «أتطلّع لقمّة مفيدة مجدداً حين يتمّ حلّ هذا الوضع!».