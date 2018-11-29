ترامب يلغي لقاءه المرتقب مع بوتين بسبب الأزمة الأوكرانية

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، لقاءه المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بسبب توقيف خفر السواحل الروس مجموعة من البحارة الأوكرانيين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكتب ترامب على «تويتر»: استنادًا إلى واقع أنّ السفن والبحارة لم يعودوا إلى أوكرانيا من روسيا، فقد قرّرت أنّه سيكون من الأفضل لكل الأطراف المعنية أن ألغي اجتماعي الذي كان مقرّراً سابقاً في الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتين»، متابعًا: «أنا أتطلّع لقمّة مفيدة مجدداً حين يتمّ حلّ هذا الوضع!».

يأتي هذا بعد قليل من إعلان الرئيس الأميركي أنّ قمة مجموعة العشرين التي يشارك فيها قادة العالم «هي وقت مناسب جدًا» للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الزعيمان التقيا في قمة شهيرة في هلسنكي، اعتبرها مراقبون أنها تشكل اختبارًا لرغبة الرئيس الأميركي في إقامة علاقة شخصية مع سيد الكرملين.

وفي أعقاب ذلك قال فلاديمير بوتين إن محادثاته مع دونالد ترامب كانت «ناجحة جداً ومفيدة للغاية»، لكنّ موقف الرئيس الأميركي، الذي اُعتبر متساهلًا حيال نظيره الروسي خلال القمة، أثار استياء العديد من أعضاء الكونغرس.