ترامب يلتقي بوتين على هامش قمة العشرين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في قمة هلسنكي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن قمة مجموعة العشرين التي يشارك فيها قادة العالم «هي وقت مناسب جدًا» للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح للصحفيين في البيت الأبيض، وفقًا لوكالة «فرانس برس»: «على الأرجح سألتقي بالرئيس بوتين. لم نلغ ذلك الموعد. فكرت في الأمر ولكنني لم ألغه. أعتقد أنه وقت مناسب جدًا لعقد اللقاء».

وكان الزعيمان التقيا في قمة شهيرة في هلسنكي، اعتبرها مراقبون أنها تشكل اختبارًا لرغبة الرئيس الأميركي في إقامة علاقة شخصية مع سيد الكرملين.

وفي أعقاب ذلك قال فلاديمير بوتين إن محادثاته مع دونالد ترامب كانت «ناجحة جداً ومفيدة للغاية»، لكنّ موقف الرئيس الأميركي، الذي اُعتبر متساهلًا حيال نظيره الروسي خلال القمة، أثار استياء العديد من أعضاء الكونغرس.