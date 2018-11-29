ترامب يتّهم «كوهين» بالكذب في قضيّة التدخّل الروسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 نوفمبر 2018, 06:31 مساء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن محاميه السابق مايكل كوهين «شخص ضعيف» وإنه كذب للحصول على حكم مخفف بعد اعترافه بأنه ضلل الكونجرس بشأن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية. 

وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، وفق وكالة «فرانس برس» «إنه شخص ضعيف. وما يحاول أن يفعله هو الحصول على حكم مخفف. ولذلك فهو يكذب بشأن مشروع الجميع يعرف بأمره».

وفي وقت سابق أفادت وكالة «فرانس برس» نقلًا عن وسائل إعلام أميركية عديدة أنّ مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس دونالد ترامب، اعترف اليوم الخميس في مانهاتن، بأنّه أدلى بإفادة كاذبة أمام مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع حول اتصالاته بروسيا.

وكوهين الملاحق بتهم جنائية عدّة سبق له أن أقرّ في نهاية أغسطس بأنّه مذنب بتهم عديدة وهو، منذ ابتعد عن الرئيس ترامب، يتعاون مع المحقّق الخاص روبرت مولر المكلّف التحقيق في قضية تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية في 2016.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد أكثر من عام على توقفه.. تشغيل مصنع الميثانول بالبريقة
ليبيا
كوبا ليبرتادوريس: إياب النهائي على ملعب ريال مدريد في 9 ديسمبر
رياضة عالمية
بالزي الوطني الليبي سفير ليبيا الجديد لدى هولندا يقدم أوراق اعتماده
ليبيا
«داخلية الموقتة» تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم تازربو
ليبيا
ثمانية قتلى في قصف طيران مجهول لموقع جنوب العوينات
ليبيا
علي القطراني: أرفض تعديل الإعلان الدستوري وعدد من حضروا الجلسة لا يزيد عن 104 ...
ليبيا
المسماري: وفد المنطقة الغربية رفض التوقيع حتى نعترف بالسراج قائدًا أعلى
ليبيا
الزروق يكشف لـ«بوابة الوسط» المرشح الذي تدعمه ليبيا في انتخابات «الأولمبية ...
رياضة محلية
رئيس المجلس التسييري لبنغازي يبحث تفعيل مصلحة التسجيل العقاري في البلدية
ليبيا
شكري: لا نملك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة لحل أزمة ليبيا
ليبيا
الكهرباء: تنفيذ وحدات توليد غازية بشكل عاجل في المناطق الغربية والجنوبية ...
ليبيا
بالصور: نجوم الفن والإعلام يحتفلون بعيد ميلاد حميد الشاعري
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحمص المسلوق ومكافحة الأمراض المزمنة