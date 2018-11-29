ترامب يتّهم «كوهين» بالكذب في قضيّة التدخّل الروسي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن محاميه السابق مايكل كوهين «شخص ضعيف» وإنه كذب للحصول على حكم مخفف بعد اعترافه بأنه ضلل الكونجرس بشأن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.

وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، وفق وكالة «فرانس برس» «إنه شخص ضعيف. وما يحاول أن يفعله هو الحصول على حكم مخفف. ولذلك فهو يكذب بشأن مشروع الجميع يعرف بأمره».

وفي وقت سابق أفادت وكالة «فرانس برس» نقلًا عن وسائل إعلام أميركية عديدة أنّ مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس دونالد ترامب، اعترف اليوم الخميس في مانهاتن، بأنّه أدلى بإفادة كاذبة أمام مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع حول اتصالاته بروسيا.

وكوهين الملاحق بتهم جنائية عدّة سبق له أن أقرّ في نهاية أغسطس بأنّه مذنب بتهم عديدة وهو، منذ ابتعد عن الرئيس ترامب، يتعاون مع المحقّق الخاص روبرت مولر المكلّف التحقيق في قضية تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية في 2016.