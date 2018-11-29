الأوروبيّون يهدّئون غضب كييف بعد مطالبتها الأطلسي بالتحرّك ضد موسكو

حاول الأوروبيون، اليوم الخميس، تهدئة اندفاعة أوكرانيا إذ دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كييف لضبط النفس إثر مطالبة الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بنشر سفن في بحر آزوف لدعم بلاده في مواجهتها مع موسكو، وفق وكالة «فرانس برس».

وطلبت ميركل، خلال منتدى اقتصادي ألماني-أوكراني اليوم الخميس، من كييف «التحلّي بالمنطق لأنه لا يمكننا حل الأمور إلا عبر البقاء متعقّلين، وعبر التحاور».

وقبل ذلك بساعات كان بوروشنكو طلب من الحلف الأطلسي ردًا حازمًا على ما قال إنّه عدوان روسي وذلك بعد مواجهة الأحد الماضي.

وأعلن الحلف الأطلسي، اليوم الخميس، أن وزراء دفاع الحلف سيجتمعون بنظيرهم الأوكراني الأسبوع المقبل لبحث المواجهة الروسية الأوكرانية.

وشهد الأحد الماضي أول مواجهة عسكرية مفتوحة بين موسكو وكييف منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في العام 2014 واندلاع نزاع مسلح في الشرق الأوكراني، حين اعترض خفر السواحل الروسي ثلاث سفن عسكرية أوكرانية في البحر الأسود.

وقال بوروشنكو، في مقابلة مع جريدة «بيلد» الألمانية نشرت اليوم الخميس، إن «ألمانيا واحدة من أقرب حلفائنا، ونأمل أن تكون هناك دول في الحلف الأطلسي جاهزة حاليًا لإرسال سفن إلى بحر آزوف لمساعدة أوكرانيا وضمان الأمن هناك».

نداء لم يلق صدى

لكن هذا النداء لم يلق صدى. وشددت ميركل على أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذه المواجهات»، بيد أنها وعدت ببحث الأمر مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين التي تعقد غدًا الجمعة في الأرجنتين.

ويعكس حذر المستشارة الألمانية حذرًا أوروبيًا. فإذا كان الاتحاد الأوروبي عبّر «عن انشغاله لاستخدام روسيا القوة» فإن حكومات الدول الأعضاء لا تنوي اتخاذ إجراءات جديدة لمعاقبة روسيا.

وقالت مصادر دبلوماسية إنّ هناك خلافات جدية بين الدول الأوروبية بهذا الشأن في حين أنه لا يمكن اعتماد عقوبات جديدة إلا بالإجماع، موضحة أن بولندا أيدت فرض عقوبات لكن العديد من الدول الأخرى على غرار فرنسا وألمانيا، اعتبرت هذا الأمر سابقًا لأوانه.

وفي إعلان نشرته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغوريني، طلبت دول الاتحاد الأوروبي من روسيا «ضمان مرور حر وبلا عراقيل في مضيق كيرتش باتجاه بحر آزوف أو منه، وذلك بموجب القانون الدولي».

وأضاف الإعلان «وفي هذا الظرف ندعو أيضًا بحزم روسيا إلى الإفراج بلا شروط ولا تأخير عن السفن المحتجزة وطواقمها وتجهيزاتها».

حصار

ووضعت السلطات الروسية البحارة الأوكرانيين الـ24 الذين أوقفتهم ومن ضمنهم ثلاثة جرحى، قيد الاحتجاز حتى 25 يناير 2019، الأمر الذي وصفته سلطات كييف بأنه قرار «وحشي وغير قانوني».

وبدأ في أوكرانيا، أمس الأربعاء، سريان الأحكام العرفية وذلك لمدة 30 يومًا في عشر مناطق حدودية وساحلية.

ودافع بوتين عن قواته واعتبر أن حرس السواحل «قاموا بواجبهم بكل دقة»، واصفًا المواجهة بأنها «استفزاز» نظمه أوروشنكو الذي تراجعت شعبيته في الاستطلاعات قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية.

ونفت روسيا إغلاقها مضيق كيرتش كما قالت أوكرانيا.

وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن «المضيق مفتوح ويعمل بشكل عادي».

وبحسب وزير البنى التحتية الأوكراني فإن 18 سفينة أوكرانية تنتظر السماح لها بالعبور من البحر الأسود إلى بحر آزوف، الممر البالغ الأهمية لصادرات الحبوب أوالصلب التي تنتج في شرق أوكرانيا. وهناك تسع سفن أخرى تنتظر في الاتجاه المعاكس. وقال عبر «فيسبوك» إن «الموانىء الأوكرانية في بحر آزوف (..) تعاني عمليًا حصارًا من الاتحاد الروسي».

من جهة أخرى، عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، وساطته في النزاع، وقال «سننقل مطالب (أوكرانيا) إلى بوتين خلال محادثاتنا في الأرجنتين».