منظمة: تدفق الأسلحة إلى جنوب السودان استمر رغم الحظر

عناصر ميليشيات من المعارضة في جنوب السودان. (أ ف ب)

قالت منظمة غير حكومية بريطانية، في تقرير نشر اليوم الخميس، إن دولة جنوب السودان التي تشهد حربًا أهلية منذ ديسمبر 2013، وإن كانت تخضع لحظر على الأسلحة، واصل تسلم الأسلحة التي عبرت في أغلب الأحيان بلدانَا مجاورة.

وتوصلت منظمة «كونفليكت آرمامنت ريسرش» بعد تحقيق استمر أربع سنوات، إلى معرفة كيفية تخطي بلدان في المنطقة وخصوصًا أوغندا، قرارات الحظر، لنقل الأسلحة إلى أطراف النزاع في الحرب بجنوب السودان التي أسفرت عن أكثر من 380 ألف قتيل، وفق وكالة «فرانس برس».

وانتظر مجلس الأمن الدولي حتى يوليو 2018 لفرض حظر على الأسلحة إلى جنوب السودان. لكن الاتحاد الأوروبي منع في 1994 دوله الأعضاء من بيع السودان أسلحة بصورة مباشرة. وعدل هذا الحظر ليشمل جنوب السودان لدى استقلاله عن السودان في العام 2011.

وعلى رغم كل شيء، لم يعان الجيش الحكومي الجيش الشعبي لتحرير السودان من نقص في السلاح، وواصل تلقي الأسلحة التي قدمتها أوغندا والقادمة في بعض الأحيان من أوروبا أو من الولايات المتحدة، حسب المنظمة.

وتابعت المنظمة أن المتمردين في «الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة» واجهوا صعوبات كبيرة في الحصول على أسلحة واكتفوا في بعض الأحيان بتلك التي استولوا عليها من العدو.

وقال المدير العام للمنظمة، جيمس بيفان، إن منظمته أجرت «تحقيقًا ميدانيًا شاملًا حول نوع الأسلحة التي استخدمت» سمح له بإحصاء مئات من قطع السلاح وأكثر من مئتي ألف قطعة ذخيرة.

وأضاف أن «النتيجة هي صورة علمية للطريقة التي فشل فيها حظر نقل الأسلحة إلى الجانبين المتحاربين».