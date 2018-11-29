رئيس أوكرانيا يطلب من الحلف الأطلسي نشر سفن في بحر آزوف

الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو. (رويترز)

دعا الرئيس الأوكراني، بترو بورشنكو، اليوم الخميس الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى نشر سفن في بحر آزوف لدعم كييف في مواجهتها مع موسكو، وخصوصًا ألمانيا التي ردت مستشارتها بدعوته إلى ضبط النفس.



وقال بورشنكو، في مقابلة مع جريدة «بيلد» الألمانية نشرت اليوم الخميس، إن «ألمانيا واحدة من أقرب حلفائنا، ونأمل أن تكون هناك دول في الحلف الأطلسي جاهزة حاليًا لإرسال سفن إلى بحر آزوف لمساعدة أوكرانيا وضمان الأمن هناك».

ويأتي ذلك بينما صرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت سابق اليوم بأنه اقترح على روسيا وأوكرانيا القيام بوساطة في الأزمة بينهما في بحر آزوف.

وشهد الأحد الماضي أول مواجهة عسكرية مفتوحة بين موسكو وكييف منذ ضم شبه جزيرة القرم العام 2014 واندلاع نزاع مسلح في الشرق الأوكراني، حين اعترض خفر السواحل الروسي ثلاث سفن عسكرية أوكرانية في البحر الأسود.

وذكر بورشنكو، في مقابلة الجريدة الألمانية، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لا يريد شيئًا سوى احتلال بحر (آزوف). اللغة الوحيدة التي يفهمها هي وحدة العالم الغربي»، محذرًا من أنه ينبغي على «ألمانيا أيضًا أن تتساءل: ماذا سيفعل بوتين بعد ذلك إذا لم نوقفه».

وردًا على هذه الدعوة، قالت أنغيلا ميركل خلال منتدى اقتصادي ألماني - أوكراني، اليوم الخميس، «نطلب أيضًا من الجانب الأوكراني التحلي بالمنطق لأنه لا يمكننا حل الأمور إلا عبر البقاء متعقلين، وعبر التحاور. لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذه المواجهات».

وقال بورشنكو: «لا يمكننا قبول هذه السياسة العدوانية لروسيا. أوّلاً شبه جزيرة القرم، ثم شرق أوكرانيا، والآن يريد (بوتين) بحر آزوف»، مضيفًا أن «بوتين يريد عودة الإمبراطورية الروسية القديمة. القرم، الدونباس، يريد البلاد بكاملها (أوكرانيا)».

واعترض خفر السواحل الروسي بالقوة الأحد ثلاث سفن تابعة لسلاح البحرية الأوكراني في البحر الأسود في موقع غير بعيد عن شبه جزيرة القرم بإطلاق النار عليها مما أدى إلى جرح ثلاثة بحارة.

وهو أسوأ توتر بين موسكو وكييف منذ بداية النزاع المسلح في شرق أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا الذي أسفر عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل.

عرض وساطة

شدد بوتين، أمس الأربعاء، أنّ القوّات الروسيّة «قامت بواجبها العسكري» من خلال احتجاز السفن الأوكرانيّة الثلاث. وفي أول تصريحات موسعة له منذ المواجهة في البحر الأحد، قال بوتين إنّ ما حدث كان من تدبير كييف ووصفه بأنه «استفزاز».

من جهة أخرى، أعلن الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي الخميس في إسطنبول قبل أن يتوجه إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين، أنه أجرى الأربعاء محادثات هاتفية مع نظيريه الروسي والأوكراني، داعيًا الرئيسين إلى حل كل المشاكل «بالطرق الدبلوماسية».

وقال إردوغان: «هل يمكننا القيام بوساطة هنا؟ تحدثنا عن ذلك مع الطرفين»، مؤكدًا أن «كلاً من بوتين وبورشنكو قدم لنا خلال محادثاتنا بعض الطلبات وسننقل المطالب (أوكرانيا) إلى بوتين خلال محادثاتنا في الأرجنتين».

وتابع أنه سيبحث في هذه القضية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضًا.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات الغاضبة منذ إطلاق البحرية الروسية النار على ثلاث سفن أوكرانية واحتجازها قبالة ساحل القرم.

وعقب تحذيره من تهديد اندلاع «حرب شاملة» وقع الرئيس الأوكراني، أمس الأربعاء، قانون فرض حالة الطوارئ على المناطق الحدودية المحاذية لروسيا والبحر الأسود وبحر آزوف لمدة 30 يومًا.

وتضامنت الحكومات الغربية مع كييف واتهمت روسيا بعرقلة الدخول إلى بحر آزوف الذي يستخدمه البلدان، مؤكدة أن ذلك غير قانوني متهمة موسكو باستخدام القوة دون مبرر.

وأبدى الاتّحاد الأوروبي «قلقه الشديد» حيال «الزيادة الخطيرة» للتوتّرات بين روسيا وأوكرانيا في بحر آزوف، غير أنّه لا يعتزم اتّخاذ إجراءات عقابية للردّ على العملية العسكرية الروسية ضدّ ثلاث سفن أوكرانية.

وجاء في بيان أصدرته وزيرة خارجيّة الاتّحاد فيديريكا موغيريني، بعد ثلاثة أيّام من المناقشات، أن حكومات الدول الـ28 الأعضاء في الاتّحاد «تشعر بالاستياء حيال هذا الاستخدام للقوّة من جانب روسيا، وهو أمر غير مقبول في سياق عسكرة متزايدة في المنطقة».

وقالت مصادر دبلوماسيّة إنّ الصعوبات التي واجهت صياغة هذا البيان المشترك تُظهر اختلافات جدّية بين الدول الأوروبية.

وتبنّي عقوبات جديدة ضدّ روسيا هو أمر تُقرّره الدول الـ28 بالإجماع. وقال مصدر دبلوماسي: «من السابق لأوانه النظر في ذلك».