إردوغان يعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا في أزمة مضيق كيرتش

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 نوفمبر 2018, 11:49 صباحا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أ ف ب)

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس إنه اقترح على روسيا وأوكرانيا القيام بوساطة في الأزمة بينهما في بحر آزوف.

كان الرئيس التركي أجرى، أمس الأربعاء، محادثات هاتفية مع نظيريه الروسي والأوكراني، داعيًا الرئيسين إلى حل كل المشاكل «بالطرق الدبلوماسية».

وقال إردوغان، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، في إسطنبول قبل أن يتوجه إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين «هل يمكننا القيام بوساطة هنا؟ تحدثنا عن ذلك مع الطرفين».

وأكد أن «كلاً من بوتين وبورشنكو قدم لنا خلال محادثاتنا بعض الطلبات وسننقل المطالب (أوكرانيا) إلى بوتين خلال محادثاتنا في الأرجنتين». وتابع أنه سيبحث في هذه القضية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضًا.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات الغاضبة منذ إطلاق البحرية الروسية النار على ثلاث سفن أوكرانية واحتجازها قبالة ساحل القرم. 

وعقب تحذيره من تهديد اندلاع «حرب شاملة» وقع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو أمس الأربعاء قانون فرض حالة الطوارئ على المناطق الحدودية المحاذية لروسيا والبحر الأسود وبحر آزوف لمدة 30 يومًا.

وتضامنت الحكومات الغربية مع كييف واتهمت روسيا بعرقلة الدخول إلى بحر آزوف الذي يستخدمه البلدان، مؤكدة أن ذلك غير قانوني متهمة موسكو باستخدام القوة دون مبرر.

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