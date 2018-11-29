الكرملين يؤكد عقد اللقاء المزمع بين بوتين وترامب على هامش قمة العشرين

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب سيعقد خلال قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس كما هو مقرر.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن «واشنطن أكدت اللقاء».