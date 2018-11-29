ترامب لا يستبعد العفو عن مدير حملته السابق بول مانافورت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 نوفمبر 2018, 10:57 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا يضيئان شجرة عيد الميلاد في البيت الأبيض. (فرانس برس)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يستبعد إصدار عفو رئاسي عن مدير حملته السابق بول مانافورت الملاحق من قبل المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات روبرت مولر.

وأضاف الرئيس الأميركي لجريدة «نيويورك بوست» في حديث في مكتبه: «لم نناقش ذلك من قبل لكنني لم أستبعد (هذا الخيار)، لماذا سأفعل ذلك؟»، بحسب «فرانس برس».

وكان ترامب أشاد «بشجاعة» مانافورت وهو برأيه أحد الأشخاص النادرين الذين قاوموا ضغوط مولر.

ويحقق روبرت مولر في تدخلات روسية محتملة في الحملة الانتخابية للرئاسة الأميركية في 2016 وخصوصًا وجود تواطؤ بين موسكو وفريق المرشح ترامب، وهذا ما ينفيه الرئيس الأميركي بشكل قاطع.

وفي إطار التحقيقات اكتشف مولر عمليات احتيال مالي قام بها مانافورت قبل 2016 وأطلق ملاحقات ضده.

وبعد رفضه أشهرًا التعاون مع مولر، وافق مانافورت الذي قاد الحملة الانتخابية لترامب لخمسة أشهر، في منتصف سبتمبر على اتفاق للاعتراف بالتهم الموجهة إليه مقابل خفض عقوبته.

لكن القضاء اتهمه الإثنين بأنه خالف الاتفاق وكذب «بشأن مجموعة من القضايا» خلال أحاديثه مع المحققين.

ويؤكد محاموه أنه لم يكذب. وكرر دونالد ترامب الأربعاء هذا النفي. وقال «إذا قلتم الحقيقة تذهبون إلى السجن».

ويشبه الرئيس الأميركي المدعي الخاص بالسيناتور الجمهوري السابق جوزف ماكارثي الذي أطلق في خمسينات القرن الماضي حملة تهدف إلى إقصاء أي شخص يشتبه بأنه شيوعي أو يتعاطف مع النظام السوفياتي.

وقال ترامب لجريدة «نيويورك بوست» الأربعاء: «هذا ليس أفضل من ماكارثي وكان وضعًا رهيبًا للبلاد».

وقبيل ذلك كتب الرئيس في تغريدة أن «عصابة الديمقراطيين الغاضبين بقيادة مولر تطلب فجأة من الشهود الكذب حول الوقائع (..) إنه عصر ماكارثي جديد».

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