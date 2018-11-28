«ناتو» يحقق في سقوط قتلى مدنيين في غارة جوية بأفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 نوفمبر 2018, 05:26 مساء
عنصر من قوات جيش حلف شمال الاطلسي يحرس خلال مراسم تغيير القيادة في كابول. (فرانس برس)

قالت قوات حلف شمال الأطلسي، الأربعاء، إنها تحقق في احتمال سقوط قتلى مدنيين في غارة على جنوب شرق أفغانستان بعد ورود تقارير غير مؤكدة بأن نساء وأطفالاً قُـتلوا وجُـرحوا في الغارة.

وذكرت التقارير أن الغارة وقعت خلال اشتباك مسلح بين قوات أفغانية خاصة تعمل مع مستشارين أميركيين ومسلحي «طالبان» في وقت متأخر من الثلاثاء في ولاية هلمند المضطربة، وفق «فرانس برس».

وقال الحلف إن القوات الخاصة طلبت دعمًا جويًّا على الأرض بعد أن نشر المسلحون أسلحة ثقيلة وتحصنوا في مجمع مجاور. وصرح الحلف في بيان بأنه «بعد الضربة وقعت انفجارات ثانوية، ونقدر أنها كانت داخل المجمع». وأضاف: «القوات البرية لم تكن على علم بوجود أي مدنيين في المجمع أو محيطه، وكل ما كانوا يعلمونه هو أن طالبان تستخدم المبنى كموقع قتالي».

وتابع أن «طالبان تواصل استخدام المدنيين، خاصة الأطفال، دروعًا بشرية». وتحدث مسؤولون أفغان عن أعداد متفاوتة غير مؤكدة للمدنيين الذين ربما قتلوا أو جرحوا في الغارة، وقال أحد المسؤولين أن عددهم هو 18 على الأقل.

وصرح عمر زهواك، الناطق باسم حاكم هلمند، بالقول: «الليلة الماضية وعقب قتال بري في إقليم غارمسير، قصفت قوات أجنبية بعض مواقع طالبان، ما أدى إلى مقتل العديد منهم. وللأسف وردتنا تقارير عن وقوع بعض الضحايا المدنيين بسبب الغارات الجوية».

وقال عطاالله أفغان، رئيس مجلس هلمند، إن نساء وأطفالاً كانوا من بين القتلى. والمدنيون هم أغلب ضحايا الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 17 عاماً. وجاء في تقرير نشرته مؤخرًا الأمم المتحدة أن 8050 شخصًا قُـتلوا أو جُـرحوا في الفترة بين يناير وسبتمبر من هذا العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد أكثر من عام على توقفه.. تشغيل مصنع الميثانول بالبريقة
ليبيا
كوبا ليبرتادوريس: إياب النهائي على ملعب ريال مدريد في 9 ديسمبر
رياضة عالمية
بالزي الوطني الليبي سفير ليبيا الجديد لدى هولندا يقدم أوراق اعتماده
ليبيا
«داخلية الموقتة» تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم تازربو
ليبيا
ثمانية قتلى في قصف طيران مجهول لموقع جنوب العوينات
ليبيا
علي القطراني: أرفض تعديل الإعلان الدستوري وعدد من حضروا الجلسة لا يزيد عن 104 ...
ليبيا
المسماري: وفد المنطقة الغربية رفض التوقيع حتى نعترف بالسراج قائدًا أعلى
ليبيا
الزروق يكشف لـ«بوابة الوسط» المرشح الذي تدعمه ليبيا في انتخابات «الأولمبية ...
رياضة محلية
رئيس المجلس التسييري لبنغازي يبحث تفعيل مصلحة التسجيل العقاري في البلدية
ليبيا
شكري: لا نملك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة لحل أزمة ليبيا
ليبيا
الكهرباء: تنفيذ وحدات توليد غازية بشكل عاجل في المناطق الغربية والجنوبية ...
ليبيا
بالصور: نجوم الفن والإعلام يحتفلون بعيد ميلاد حميد الشاعري
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحمص المسلوق ومكافحة الأمراض المزمنة