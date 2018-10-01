السجن سنتين لفرنسي في السويد بتهمة الاغتصاب في قضية مرتبطة بإرجاء نوبل الآداب

الفرنسي جان كلود أرنو يصل إلى محكمة ستوكهولم (ا ف ب)

قضت محكمة سويدية بالسجن سنتين على الفرنسي جان- كلود أرنو بعد إدانته بتهمة الاغتصاب في قضية مرتبطة بإرجاء نوبل الآداب، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقالت المحكمة في قرارها «المتهم مذنب بارتكاب جريمة اغتصاب ليل 5-6 أكتوبر 2011، وقد حكم عليه بالسجن سنتين. ومنحت الضحية عطلاً وضررًا».

وكانت هذه القضية هزّت أركان الأكاديمية السويدية المانحة لجائزة نوبل للآداب، منذ تكشّفها في نوفمبر من العام 2017، وذلك بعد شهر واحد على تتالي انكشاف قضايا مماثلة بعد فضيحة المنتج السينمائي الأميركي هارفي واينستين.

وكانت جريدة «داغنز نيهيتر» السويدية الشهيرة نُشرت في نوفمبر في سياق حملة #أنا_أيضًا لمكافحة التحرّش شهادة 18 امرأة أكدن أنهن تعرضن لعنف أو تحرش جنسي من قبل أرنو.

هذا الفرنسي متزوج من امرأة عضو في الأكاديمية السويدية التي قررت هذه السنة إرجاء منح جائزتها العريقة.

وأثارت الفضيحة عاصفة داخل الأكاديمية السويدية التي كان أرنو يقيم معها علاقات وثيقة منذ فترة طويلة. ونشبت خلافات بين أعضائها الثمانية عشر وقد انسحبت منها الأمينة العامة الدائمة سارا دانيوس، فضلاً عن سبعة أعضاء آخرين بشكل موقت أو دائم.

وكانت الأكاديمية تدعم ماديًا وبسخاء على مدى سنوات مركز «فوروم» الثقافي الذي أسسه أرنو. وقد أغلق المركز أبوابه.

وفي مايو، أعلنت الأكاديمية أنها سترجىء منح جائزة الآداب إلى العام المقبل، للمرة الأولى منذ سبعين عامًا.