الجيش الإسرائيلي يعيد فتح معبر القنيطرة مع سورية

جنود اسرائيليون يحرسون نقطة حدود القنيطرة بين اسرائيل وسورية في مرتفعات الجولان المحتلة. (فرانس برس)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه مستعد لفتح معبر القنيطرة مع سورية من جانبها، عقب عودة قوات حفظ السلام الدولية بعد أربع سنوات من انسحابها.

وقال الجيش، في وقت متأخر السبت، إن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان «سمح بإعادة فتح بوابة ألفا في معبر القنيطرة بين إسرائيل وسورية بما يسمح للأمم المتحدة باستئناف نشاطها عبر المعبر بانتظار أن تعيد سورية فتحه من جانبها»، بحسب «فرانس برس».

واستأنفت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك دورياتها في منطقة المعبر في أغسطس بعد أن انسحبت منها في 2014 عند سيطرة فصائل مسلحة ترتبط بالقاعدة على المنطقة بعد ثلاث سنوات من بدء الحرب السورية.

وعادت القوات الدولية إلى المنطقة بعد أن تمكنت القوات السورية، مدعومة من روسيا، من استعادة السيطرة على المنطقة القريبة من مرتفعات الجولان وإخراج الفصائل المسلحة من «منطقة خفض التصعيد». واحتلت إسرائيل معظم مرتفعات الجولان في حرب 1967، وبعد ذلك ضمتها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.