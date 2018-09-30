الإعصار «ترامي» يجتاح اليابان ويسقط 56 مصابًا

أحد المارة في مدينة كاغوشيما بجزيرة كيوشو التي ضربها إعصار «ترامي»، 30 سبتمبر 2018 (فرانس برس)

أعلنت السلطات اليابانية إصابة 56 شخصًا إثر مرور الإعصار «ترامي»، خصوصًا في جزر جنوب الأرخبيل، وينذر بالتسبب في حصول فيضانات وانزلاقات للتربة.

وتسبب الإعصار الاستوائي حتى الآن باضطرابات كبيرة على صعيد شبكات النقل في غرب اليابان، فيما ألغي أكثر من ألف رحلة بسبب إغلاق مطار كانساي، قرب أوساكا، إذ ترافقه رياح تبلغ سرعتها 216 كلم في الساعة، وفق «فرانس برس».

وتحدثت السلطات عن إصابة 46 شخصًا بجروح طفيفة في جزيرة أوكيناوا (جنوب غرب)، وعن 10 آخرين في كاغوشيما، جنوب جزيرة كيوشو (جنوب غرب).

ونصحت الحكومة نحو مليون ونصف مليون شخص بمغادرة المنطقة. وانقطع التيار الكهربائي عن نصف مليون منزل في أوكيناوا وكيوشو.

ومع تقدم الإعصار نحو الشرق، اتخذت سلطات السكك الحديد قرارًا نادرًا بإلغاء خدمات القطار في الفترة المسائية في طوكيو، التي تعد شبكتها واحدة من أكثر الشبكات ازدحامًا في العالم، داعية المستخدمين إلى البقاء في الأماكن الآمنة.

ويعد إعصار «ترامي» الرابع والعشرين الذي تشهده آسيا هذا العام، لكنه لن يصل العاصمة طوكيو مباشرة، لكن رياحًا عنيفة وأمطارًا غزيرة متوقعة فيها مساء اليوم الأحد.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن العاصفة يمكن أن تؤدي إلى انزلاقات للتربة وفيضانات، بالإضافة إلى صواعق وزوابع في كل أنحاء البلاد.

وكان «جيبي»، الإعصار السابق الحادي والعشرون هذه السنة في المنطقة، تسبب في مقتل 10 أشخاص مطلع سبتمبر في غرب الأرخبيل، وبأضرار مادية، وأدى إلى توقف الحركة في مطار أوساكا، المبني على جزيرة صناعية، وقد غمرت المياه مدرجاته.