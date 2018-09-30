ترامب: كيم وجّه إلي رسائل جميلة و«وقعنا في الحب»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة يونيو الماضي (الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون «وقعا في الحب»، متحدثًا عن «رسائل جميلة» تلقاها من الأخير.

وقال ترامب، أمس السبت أمام تجمع انتخابي في فرجينيا: «بعدها وقعنا في الحب»، مضيفًا: «لقد وجّه إلي رسائل جميلة ورائعة. لقد وقعنا في الحب»، وفق «فرانس برس».

وحملت تصريحات ترامب بشأن زعيم كوريا الشمالية «كثيرًا من الود والمديح» خلال الأسبوع الماضي، إذ أشاد الرئيس الأميركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بكيم أون واصفًا إياه بـ«الرائع».

والأربعاء الماضي، قال ترامب إنه «تلقى رسالة رائعة» من كيم، الذي تتهمه الأمم المتحدة وجهات أخرى عدة بانتهاك حقوق الإنسان، وبدا متفائلًا حول إمكانية عقد قمة ثانية قريبًا.

وتأتي تصريحات ترامب بعد عام على شنه هجومًا لاذعًا على كوريا الشمالية في خطابه من على منبر الأمم المتحدة، مهددًا «بتدمير كامل للدولة الشيوعية»، واصفًا كيم بـ«رجل الصاروخ». ليرد كيم من جانبه بالتشكيك في الصحة العقلية للرئيس الأميركي، واصفًا إياه بأنه «خرف ومختل عقليًا».

وتبادل الزعيمان بعدها شتى أنواع الشتائم والإهانات الشخصية التي وضعت العالم على شفير الحرب، وفق «فرانس برس».

وفي أغسطس الماضي، وبعد نشر وسائل إعلام أميركية تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية نجحت في تزويد صاروخ برأس نووية، حذر ترامب بيونغ يانغ من تهديد الولايات المتحدة، متوعدًا «بالنار والغضب».

لكن القمة التي استضافتها سنغافورة في يونيو الماضي، بين ترامب وكيم أون ساهمت في إعادة الحرارة إلى العلاقات الثنائية، ووقف بيونغ يانغ تجاربها الصاروخية. لكن القمة لم تشهد توقيع أي معاهدة للسلام، ولم يتحقق أي تقدم ملموس مذّاك.

ورغم تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة، يبدو أنه لا تزال هناك شكوك في بيونغ يانغ مع استمرار واشنطن في الدفع باتجاه تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، إذ أكد وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ-هو، أن بلاده لا تنوي نزع سلاحها النووي ما لم يتم بناء الثقة مع الولايات المتحدة.

وقال، أمس السبت أمام الجمعية العامة للأم المتحدة، إن بلاده «لن تبادر إلى نزع أحادي للسلاح النووي طالما الولايات المتحدة مستمرة في الدفع باتجاه تشديد العقوبات على بيونغ يانغ. من دون بناء الثقة مع الولايات المتحدة لن نكون واثقين من ضمان أمننا القومي».