ترامب: كيم وجّه إلي رسائل جميلة و«وقعنا في الحب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 سبتمبر 2018, 10:20 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة يونيو الماضي (الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون «وقعا في الحب»، متحدثًا عن «رسائل جميلة» تلقاها من الأخير.

وقال ترامب، أمس السبت أمام تجمع انتخابي في فرجينيا: «بعدها وقعنا في الحب»، مضيفًا: «لقد وجّه إلي رسائل جميلة ورائعة. لقد وقعنا في الحب»، وفق «فرانس برس».

وحملت تصريحات ترامب بشأن زعيم كوريا الشمالية «كثيرًا من الود والمديح» خلال الأسبوع الماضي، إذ أشاد الرئيس الأميركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بكيم أون واصفًا إياه بـ«الرائع».

والأربعاء الماضي، قال ترامب إنه «تلقى رسالة رائعة» من كيم، الذي تتهمه الأمم المتحدة وجهات أخرى عدة بانتهاك حقوق الإنسان، وبدا متفائلًا حول إمكانية عقد قمة ثانية قريبًا.

وتأتي تصريحات ترامب بعد عام على شنه هجومًا لاذعًا على كوريا الشمالية في خطابه من على منبر الأمم المتحدة، مهددًا «بتدمير كامل للدولة الشيوعية»، واصفًا كيم بـ«رجل الصاروخ». ليرد كيم من جانبه بالتشكيك في الصحة العقلية للرئيس الأميركي، واصفًا إياه بأنه «خرف ومختل عقليًا».

وتبادل الزعيمان بعدها شتى أنواع الشتائم والإهانات الشخصية التي وضعت العالم على شفير الحرب، وفق «فرانس برس».

وفي أغسطس الماضي، وبعد نشر وسائل إعلام أميركية تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية نجحت في تزويد صاروخ برأس نووية، حذر ترامب بيونغ يانغ من تهديد الولايات المتحدة، متوعدًا «بالنار والغضب».

لكن القمة التي استضافتها سنغافورة في يونيو الماضي، بين ترامب وكيم أون ساهمت في إعادة الحرارة إلى العلاقات الثنائية، ووقف بيونغ يانغ تجاربها الصاروخية. لكن القمة لم تشهد توقيع أي معاهدة للسلام، ولم يتحقق أي تقدم ملموس مذّاك. 

ورغم تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة، يبدو أنه لا تزال هناك شكوك في بيونغ يانغ مع استمرار واشنطن في الدفع باتجاه تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، إذ أكد وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ-هو، أن بلاده لا تنوي نزع سلاحها النووي ما لم يتم بناء الثقة مع الولايات المتحدة.

وقال، أمس السبت أمام الجمعية العامة للأم المتحدة، إن بلاده «لن تبادر إلى نزع أحادي للسلاح النووي طالما الولايات المتحدة مستمرة في الدفع باتجاه تشديد العقوبات على بيونغ يانغ. من دون بناء الثقة مع الولايات المتحدة لن نكون واثقين من ضمان أمننا القومي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هرم من الأحذية المستعملة في باريس احتجاجًا على استهداف المدنيين بمناطق الحروب في...
دولى
الناظوري: الضرب بيد من حديد على من يحاول تعطيل العمل في مطار بنينا
ليبيا
«تعليم الوفاق» تنفي إلغاء التعليم الديني وتعلن تفاصيل اجتماع مصراتة
ليبيا
حكومة باكستان تتقشف ببيع 8 جواميس وأنصار نواز شريف يشعلون المزاد
منوعات
حالة انتحار جديدة في شحات
ليبيا
«الداخلية» ترد على تقرير «بي بي سي» بشأن المهاجرين غير الشرعيين
ليبيا
صعود الدولار وتراجع اليورو في السوق السوداء
ليبيا
سيالة أمام الجمعية العامة: على البعثة الأممية أن تتحول لدعم الأمن والسلام في ...
ليبيا
«أوبك» تخيب أمل ترامب في «التهدئة»
ليبيا
باستخدام تقنية معدات التحكم الذكية.. إتمام حفر بئر نفطي في حقل البوري
ليبيا
البرلمان يقفز على عقدة قانون الاستفتاء بـ «التوقيع»
ليبيا
«جريدة الوسط»: حرب العاصمة صناعة محلية أم لها خيوط خارجية؟
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج صديد اللوز منزليًا