بالفيديو: وزيرة خارجية النمسا تستهل خطابها في الأمم المتحدة بالعربية

استهلت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل كلمتها في المداولات العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة باللغة العربية التي قالت إنها تعلمتها في مقر الأمم المتحدة في فيينا، وفي بيروت أثناء فترة الحرب.

وقالت كنايسل: «العربية لغة مهمة وجميلة وجزء من الحضارة، عرفت في لبنان أثناء الحرب كيف يواصل الناس الحياة رغم الظروف الصعبة، هناك نساء ورجال من بغداد إلى دمشق يواصلون الحياة، كل الاحترام لهؤلاء الناس».

يذكر بان الوزيرة النمساوية تتقن سبع لغات بالإضافة للغتها الأم الألمانية وهي: الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، العربية، العبرية، المجرية و الإيطالية.

وكانت الوزيرة قد أعلنت زواجها في شهرأغسطس الماضي، ودعت إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لبى الدعوة ورقص معها.