الأمم المتحدة تدعو المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى اجتماع في ديسمبر

الرئيس الألماني السابق هورست كولر في صورة ملتقطة في 10 يناير 2017. (فرانس برس)

دعا موفد الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، الألماني هورست كولر، المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو إلى مباحثات تعقد يومي 4 و5 ديسمبر في جنيف، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية السبت.

وأوضحت هذه المصادر أنه تم توجيه دعوات للأطراف الأربعة التي عليها أن ترد قبل 20 أكتوبر 2018، وفق «فرانس برس».

وبالنسبة إلى المغرب والجزائر وموريتانيا أُرسلت الدعوات إلى وزراء خارجية هذه الدول. ولم يعرف بعد مستوى الوفود التي يفترض أن تلتقي في سويسرا في ديسمبر المقبل. ولم يصدر بعد أي تعليق من الأمم المتحدة على هذه المعلومات.

وقال مصدر دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته، إن اللقاء لن يكون «اجتماعًا للتفاوض» بل عبارة عن «طاولة مفاوضات». وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين المغرب والبوليساريو عُـقدت العام 2008 قبل أن تتعثر وتتوقف. وخلال السنة الحالية أعلنت الجزائر أنها ترفض إجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب تطالب بها الرباط منذ زمن طويل.

وكان الموفد كولر وعد مطلع العام الحالي مجلس الأمن بتنظيم جولة جديدة من المفاوضات بشأن الصحراء الغربية. وتطالب جبهة البوليساريو باستفتاء حول حق تقرير المصير في الصحراء الغربية التي تبلغ مساحتها نحو 266 ألف كلم مربع، في حين تؤكد المغرب رفضها أي حل يتجاوز الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

وكانت المغرب سيطرت ابتداء من العام 1975 على القسم الأكبر من الصحراء الغربية لدى مغادرة إسبانيا، القوة الاستعمارية، لهذه المنطقة. وأعلنت جبهة البوليساريو العام 1976 قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية ودخلت في قتال مع القوات المغربية حتى تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار العام 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة.

وعندما حان موعد تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية في أبريل الماضي، اكتفى مجلس الأمن بتجديد مدته ستة أشهر فقط بسبب الضغوط الأميركية للدفع باتجاه التوصل إلى حل. ويبلغ عديد قوة الأمم المتحدة نحو 400 شخص، بموازنة سنوية تصل إلى خمسين مليون دولار.