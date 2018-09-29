24 جريحًا في اشتباكات بين متظاهرين انفصاليين والشرطة في كتالونيا

عناصر شرطة كاتالونيا الاقليمية يشتبكون مع نشطاء انفصاليين خلال تظاهرة مضادة لمسيرة داعمة للشرطة الإسبانية في برشلونة. (فرانس برس)

أُصيب 24 شخصًا وأُوقف ستة آخرون، السبت، خلال مواجهات أعقبت مسيرة لعناصر الشرطة وتظاهرة انفصالية مضادة في برشلونة، مع قرب حلول الذكرى الأولى لاستفتاء استقلال إقليم كتالونيا في شمال شرق إسبانيا.

وأثارت المسيرة، التي ضمَّت نحو ثلاثة آلاف رجل شرطة، النشطاء الانفصاليين الذين خرجوا بدورهم في تظاهرة مضادة شارك فيها نحو ستة آلاف شخص، حسب تقديرات سلطات المدينة، وفق «فرانس برس».

ونشبت مناوشات بين مجموعتي المتظاهرين، فيما حذّرت الشرطة الانفصاليين عدة مرات بعد محاولتهم تجاوز طوق أمني، وإلقاء الدهان ومقذوفات باتجاه عناصرها. وأُصيب 24 متظاهرًا في المناوشات، على ما أعلنت السلطات الطبية في المدينة، فيما أعلنت الشرطة الكتالونية توقيف ستة أشخاص.

وقال الشرطي دانيال (31 عامًا) المتحدر من جزر الباليار: «بالطبع نريد أن ندعم زملاءنا الذين قاموا بواجبهم العام الماضي للدفاع عن القانون». وأضاف: «المسيرة (هدفها) تأكيد حقوقنا، ونحن نقوم بذلك في برشلونة لأنها مدينة أوروبية كبيرة. لم نأتِ إلى هنا للاستفزاز».

ويدعو عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني، اللذان تمولهما الحكومة المركزية في مدريد، إلى جعل رواتبهما تتماشى مع الشرطة في إقليمي كتالونيا والباسك، حيث يتلقى عناصر الشرطة مرتبًا إضافيًّا.

ونظمت حكومة كتالونيا السابقة بقيادة كارليس بوتشيمون استفتاء على الاستقلال في الأول من أكتوبر 2017، رغم قرار قضائي بحظره، وتخلل الاستفتاء أعمال عنف. وصوَّت نحو 90% من المشاركين بـ«نعم» لمصلحة قرار الاستقلال، على ما أعلنت الحكومة السابقة.

ثم صوَّت برلمان إقليم كتالونيا على إعلان الاستقلال في 27 أكتوبر، ما دفع بمدريد إلى إقالة حكومة الإقليم وفرض الحكم المباشر عليه.