توتر في برشلونة مع خروج احتجاجات مؤيدة ومعارضة لاستقلال كتالونيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 05:35 مساء
محتجون مؤيدون لاستقلال قطالونيا يرشون مسحوقا ملونا على رجال شرطة الشغب في مدينة برشلونة في إقليم كتالونيا . (فرانس برس)

أغلق آلاف المتظاهرين من أنصار ومعارضي استقلال إقليم كتالونيا الإسباني مناطق بوسط مدينة برشلونة، السبت، قبل يومين من ذكرى مرور عام على استفتاء بشأن الاستقلال أحدث انقسامًا داخل الإقليم الغني.

ولا يزال التوتر متصاعدًا في كتالونيا بعد الاستفتاء الذي جرى في الأول من أكتوبر من العام الماضي، الذي اعتبرته الحكومة الإسبانية المركزية غير قانوني لكن يؤيده انفصاليو كتالونيا، وفق «رويترز».

واحتشد أنصار الاستقلال منذ الليلة الماضية لمنع مظاهرة مؤيدة للشرطة التي نُشرت في الإقليم أثناء محاولته الفاشلة العام الماضي للانفصال عن إسبانيا. وقالت سلطات كتالونيا إن نحو ألف شخص أُصيبوا لدى محاولة الشرطة وقف التصويت في مراكز الاقتراع بأنحاء الإقليم العام الماضي.

واعتقلت الشرطة، يوم السبت، شخصين أثناء اشتباكات مع المؤيدين للانفصال بعدما ألقوا مسحوقًا ملونًا على رجال شرطة الشغب الذين اصطفوا للفصل بينهم وبين المتظاهرين المعارضين للانفصال.

واستمرت الاحتجاجات من الجانبين لعدة ساعات، ومن المقرر خروج حشود أخرى يومي السبت والأحد لمناسبة مرور عام على الاستفتاء.

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