«تسونامي إندونسيا»: مئات القتلى والمصابين و100 هزة ارتدادية في 24 ساعة

جثث مغطاة ودمار على شاطئ بالو بجزيرة سولاويسي الإندونيسية، 29 سبتمبر 2018 (فرانس برس)

أعلنت السلطات في إندونسيا، اليوم السبت، مقتل قرابة 400 على الأقل، وإصابة مئات آخرين، في زلزال أعقبه تسونامي ضرب جزيرة سولاويسي، فيما غصت المستشفيات بمئات الجرحى وسط مواصلة فرق الانقاذ جهودها للوصول إلى المنطقة المنكوبة.

ونشرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث حصيلة رسمية أكدت سقوط قرابة 400 قتيل، و 540 مصابا حتى الآن جميعهم في مدينة بالو، التي اجتاحتها أمواج التسونامي بارتفاع 1.5 متر عقب زلزال بقوة 7.5 درجات، وفق «فرانس برس».

وعبرت الوكالة عن مخاوف بشأن مصير مئات الأشخاص الذين كانوا يستعدون لإقامة احتفالات على الشاطئ كان من المقرر أن تبدأ مساء الجمعة. وغصت المستشفيات بمئات الجرحى الذين قدمت الإسعافات لبعضهم خارج منشآتها فيما شارك ناجون في جهود البحث عن ضحايا.

وجاء التسونامي عقب زلزال عنيف دمر مبان وأجبر الأهالي على التوجه إلى أماكن مرتفعة، فيما اجتاحت الأمواج العاتية مدينة بالو متسببة بانقطاع الكهرباء عن العديد من المناطق.

وأظهر تسجيل فيديو تم تصويره من الدور الأعلى لموقف سيارات في بالو سلسلة من الأمواج تدمر عدة مبانٍ وتغمر مسجدا كبيرا. ويعد الزلزال أقوى من سلسلة الهزات التي أودت بالمئات في جزيرة لومبوك في يوليو وأغسطس 2018.

وأوضح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أنه تم استدعاء الجيش إلى المنطقة المنكوبة للانضمام إلى فرق الإغاثة والإنقاذ. فيما قال توم هاويلز من منظمة «سيف ذا تشليدرن» الإنسانية: «إننا قلقون بشكل خاص إزاء تأثير الزلزال على الأطفال الأكثر ضعفا أمام خطر التسونامي».

وتعرضت مدينة بالو والمنطقة المجاورة لنحو 100 هزة ارتدادية منذ زلزال الجمعة، بحسب مسؤولين. وأظهرت صور نشرتها وكالة إدارة الكوارث مركزًا تجاريًا في بالو تضرر بشدة وانهار فيه طابق واحد على الأقل على الطوابق تحته، فيما أظهرت صور أخرى دمارًا هائلًا في المباني وشقوقًا كبيرة في الأرصفة.

وقالت الوكالة إن منازل سويت بالأرض وكذلك فندقا محليا، فيما دمر جسر يعد معلما في المدينة، وأضافت أن طريقا رئيسيا يؤدي إلى المدينة تعرض لأضرار بالغة وسدّته انهيارات التربة.

وضرب الزلزال قبالة وسط جزيرة سولاويسي على عمق 10 كيلومترات فقط، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي. وهذه الزلازل الضحلة غالبا ما تتسبب بدمار أكبر.

إغلاق المطار

قررت السلطات إغلاق المطار الرئيسي في بالو بعد التسونامي. ومن المتوقع أن يستمر إغلاقه لـ24 ساعة على الأقل، ما يعقد جهود الإغاثة.

وضرب الزلزال الأول المدينة في وقت كانت صلاة العشاء على وشك البدء في أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان وفي يوم الجمعة حيث تكتظ المساجد عادة بالمصلين.

وتعد إندونيسيا إحدى أكثر دول العالم عرضة للزلازل. فالأرخبيل، المؤلف من آلاف الجزر، يقع على خط «حزام النار» في المحيط الهادئ الذي يشهد حركة زلزالية وبركانية.

وخلال هذا الصيف، أوقعت زلازل ضربت جزيرة لومبوك الإندونيسية 555 قتيلًا، ونحو 1500 مصاب فيما نزح 400 ألف من منازلهم التي دمرت.

وتعرضت إندونيسيا لسلسلة من الزلازل المدمرة خلال السنين الأخيرة. ففي 2004، أسفر تسونامي، أعقب زلزالًا تحت البحر بقوة 9.3 درجات قبالة سومطرة غرب إندونيسيا، عن 220 الف قتيل في البلدان المطلة على المحيط الهندي، بينهم 168 الًفا في إندونيسيا.

وفي العام 2006، ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.3 درجات اقليم جاوا المكتظ بالسكان ما تسبب في مقتل 6 آلاف شخص وإصابة 38 ألفا آخرين. ودمر الزلزال 157 ألف منزل ما تسبب في تشريد 420 ألف شخص.

وفي 2010، قُتل نحو 430 شخصًا عندما تسبب زلزال بقوة 7.8 درجات بمد بحري ضرب منطقة مينتاوي المعزولة قبالة ساحل سومطرة.