إعصار «ترامي» يضرب اليابان ويسقط عشرات الجرحى

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 12:49 مساء
أمواج عاتية تضرب شواطئ كيوشو، 29 سبتمبر 2018 (فرانس برس)

ضرب إعصار قوي، اليوم السبت، جزيرة اوكيناوا بجنوب غرب اليابان موقعا 17 جريحًا، مع توقعات بأن يتسبب بأضرار أكبر فيما يواصل طريقه عبر الأرخبيل حتى الإثنين.

وأوضحت السلطات اليابانية أن الإعصار «ترامي» ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم في الساعة، ومن المتوقع أن يصل إلى جزيرة هونسو غدا الأحد متسببا بأمطار غزيرة في العديد من المناطق حتى الإثنين.

وعرضت شبكات التلفزيون اليابانية، اليوم السبت، مشاهد تظهر فيها أغصان اقتلعتها الرياح وقد أغلقت شارعًا رئيسيًا في مدينة ناها وأمواج عاتية تنهمر على حواجز مائية وأمطار تتساقط بغزارة. وتسببت الرياح في قلب شاحنة وتحطيم واجهة بنك.

وذكرت شبكة «إن إتش كاي» أن حوالى 700 شخص نقلوا إلى ملاجئ فيما قطعت الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل.

وألغيت 386 رحلة جوية على الأقل لا سيما إلى مطارات في غرب اليابان، وأعلنت السكك الحديد وقف كافة رحلاتها في أوساكا حتى ظهر غدا الأحد.

وأصيب 17 شخصًَا بجروح طفيفة في حوادث ناجمة عن الإعصار في أوكيناوا ولكن لم تسجل وفيات، فيما توقع المسؤول في مكتب إدارة الكوارث، ماساتسون ميازاتو، ارتفاع الحصيلة.

والإعصار «ترامي» هو الإعصار الرابع والعشرون الذي يضرب آسيا منذ بداية 2018. وقتل عشرة أشخاص في اليابان عندما اجتاح إعصار غرب الأرخبيل مطلع سبتمبر.

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