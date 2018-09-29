إندونيسيا: زلزال يعقبه تسونامي يوقع 48 قتيلًا ومئات الجرحى

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 08:57 صباحا
فريق طبي يسعف مرضى خارج مستشفى بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا مدينة بالو الإندونيسية، 29 سبتمبر 2018 (فرانس برس)

أعلنت وكالة إدارة الكوارث، اليوم السبت، مقتل 48 شخصًا على الأقل، وإصابة المئات جراء زلزال أعقبه تسونامي في مدينة بالو بجزيرة سولاويسي الإندونيسية، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.

وقال الناطق باسم الوكالة، سوتوبو بوروو نوغروهو، خلال مؤتمر صحافي إن هناك 48 قتيلًا و356 جريحًا في مدينة بالو، البالغ عدد سكانها حوالى 350 ألف نسمة، بعدما ضربتها موجة مد بحري بارتفاع 1.5 متر، أمس الجمعة، إثر زلزال عنيف بقوة 7.5 درجات، وفق «فرانس برس».

لكنه تحدث عن احتمال ارتفاع تلك الحصيلة بسرعة، مشيرًا إلى تدمر كثير من المبان والمنازل، إلى جانب فنادق ومستشفيات في مدينة بالو.

وقال: «نعتقد أن العشرات أو المئات لم يتم انتشالهم بعد من تحت الأنقاض. المركز التجاري الرئيسي في بالو انهار، وفندق روا روا انهار، وكان فيه 80 غرفة بينها 76 غرفة مشغولة».

وضرب زلزال بقوة 7.5 درجات، بحسب المعهد الجيولوجي الأميركي، جزيرة سولاويسي، أمس الجمعة، وتعد قوته أكبر من سلسلة الهزات الأرضية التي أوقعت أكثر من 500 قتيل وحوالى 1500 جريح في أغسطس في جزيرة لومبوك المجاورة لبالي.

وتلى الزلزال تسونامي بلغ ارتفاعه 1.5 متر ضرب الساحل القريب من بالو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أوبك» تخيب أمل ترامب في «التهدئة»
ليبيا
باستخدام تقنية معدات التحكم الذكية.. إتمام حفر بئر نفطي في حقل البوري
ليبيا
البرلمان يقفز على عقدة قانون الاستفتاء بـ «التوقيع»
ليبيا
«جريدة الوسط»: حرب العاصمة صناعة محلية أم لها خيوط خارجية؟
ليبيا
الأردن: وكالة «الأونروا» تحصلت على تمويل جديد بقيمة 118 مليون دولار
عربى
زعبية «سوبر هاتريك» يقود الاتحاد لسداسية في شباك المشعل التونسي
رياضة محلية
العدد 149: الهدوء يعود إلى العاصمة ودمج «الميليشيات» وزيادة إنتاج النفط
ليبيا
تقرير.. ليلة سقوط عمالقة إنجلترا وإسبانيا في «وحل» الهزيمة
رياضة عالمية
موغيريني: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أطلقا 30 ألف مهاجر من مراكز احتجاز في ...
ليبيا
غوتيريس: نعمل مع الجزائر لتسريع إخراج ليبيا من الوضع المتأزم
ليبيا
حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي
منوعات
«إعادة الاستقرار لبنغازي» تقر مشاريع لصالح البلدية بنحو 415 مليون دينار
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي