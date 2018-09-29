إندونيسيا: زلزال يعقبه تسونامي يوقع 48 قتيلًا ومئات الجرحى

فريق طبي يسعف مرضى خارج مستشفى بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا مدينة بالو الإندونيسية، 29 سبتمبر 2018 (فرانس برس)

أعلنت وكالة إدارة الكوارث، اليوم السبت، مقتل 48 شخصًا على الأقل، وإصابة المئات جراء زلزال أعقبه تسونامي في مدينة بالو بجزيرة سولاويسي الإندونيسية، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.

وقال الناطق باسم الوكالة، سوتوبو بوروو نوغروهو، خلال مؤتمر صحافي إن هناك 48 قتيلًا و356 جريحًا في مدينة بالو، البالغ عدد سكانها حوالى 350 ألف نسمة، بعدما ضربتها موجة مد بحري بارتفاع 1.5 متر، أمس الجمعة، إثر زلزال عنيف بقوة 7.5 درجات، وفق «فرانس برس».

لكنه تحدث عن احتمال ارتفاع تلك الحصيلة بسرعة، مشيرًا إلى تدمر كثير من المبان والمنازل، إلى جانب فنادق ومستشفيات في مدينة بالو.

وقال: «نعتقد أن العشرات أو المئات لم يتم انتشالهم بعد من تحت الأنقاض. المركز التجاري الرئيسي في بالو انهار، وفندق روا روا انهار، وكان فيه 80 غرفة بينها 76 غرفة مشغولة».

وضرب زلزال بقوة 7.5 درجات، بحسب المعهد الجيولوجي الأميركي، جزيرة سولاويسي، أمس الجمعة، وتعد قوته أكبر من سلسلة الهزات الأرضية التي أوقعت أكثر من 500 قتيل وحوالى 1500 جريح في أغسطس في جزيرة لومبوك المجاورة لبالي.

وتلى الزلزال تسونامي بلغ ارتفاعه 1.5 متر ضرب الساحل القريب من بالو.