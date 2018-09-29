أميركا تغلق قنصليتها بالبصرة وتأمر جميع الموظفين بـ«المغادرة المنظّمة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 01:03 صباحا

أعلنت الولايات المتّحدة الجمعة إغلاق قنصليّتها في البصرة، مُتحدثةً عن «تهديدات» نسَبتها إلى إيران، بعد احتجاجات دمويّة شهدتها هذه المدينة الواقعة في جنوب العراق.

وأشارت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت إلى أنّ وزير الخارجية مايك بومبيو أمر بـ«المغادرة المنظّمة» لجميع الموظفين الأميركيّين من البصرة، موضحةً أنّ الخدمات القنصليّة ستؤمّنها السفارة الأميركية في بغداد.

وقال بومبيو في بيان «منذ بضعة أسابيع، ازدادت التهديدات لموظّفينا ومرافقنا في العراق».

وأضاف أنّ هذه التهديدات مصدرها «الحكومة الإيرانيّة وقوّة القدس التابعة للحرس الثوري ومليشيات يُساعدها ويُسيطر عليها ويُديرها قائد قوّة القدس قاسم سليماني».

وأوضح وزير الخارجيّة الأميركي «لقد حصلت حوادث متكرّرة لإطلاق نار غير مباشر باتّجاه قنصليّتنا العامة في البصرة، وبخاصّة في الساعات الأربع والعشرين الماضية».

وتابع «لقد أوضحتُ لإيران أنّ الولايات المتحدة ستردّ فورًا وبشكل مناسب على أيّ هجوم» يستهدف منشآت أميركية.

وقال «لقد أبلغت حكومة إيران بأنّ الولايات المتحدة ستُحمّل إيران مسؤوليّة مباشرة عن أيّ ضرر يلحق بالأميركيين أو بمنشآتنا الدبلوماسية في العراق أو في أي مكان آخر، سواء أكان ذلك (الضرر) مرتكباً من جانب قوات إيرانية بشكل مباشر أو من جانب مليشيات مرتبطة بها».

وكان البيت الأبيض قد حذّر في منتصف سبتمبر من أنه سيُحمّل إيران مسؤولية أي هجوم قد تشنّه مجموعات تدعمها طهران ضد رعايا أميركيين أو مصالح أميركية في العراق.

وهناك مجموعات موالية لإيران في محافظة البصرة كالعديد من المناطق العراقية الأخرى ذات الغالبية الشيعية.

ومنذ تسلّم دونالد ترامب السلطة في الولايات المتحدة في مطلع 2017، تشن واشنطن حملة منظمة على إيران وتتهمها بالسعي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«جريدة الوسط»: حرب العاصمة صناعة محلية أم لها خيوط خارجية؟
ليبيا
الأردن: وكالة «الأونروا» تحصلت على تمويل جديد بقيمة 118 مليون دولار
عربى
زعبية «سوبر هاتريك» يقود الاتحاد لسداسية في شباك المشعل التونسي
رياضة محلية
العدد 149: الهدوء يعود إلى العاصمة ودمج «الميليشيات» وزيادة إنتاج النفط
ليبيا
تقرير.. ليلة سقوط عمالقة إنجلترا وإسبانيا في «وحل» الهزيمة
رياضة عالمية
موغيريني: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أطلقا 30 ألف مهاجر من مراكز احتجاز في ...
ليبيا
غوتيريس: نعمل مع الجزائر لتسريع إخراج ليبيا من الوضع المتأزم
ليبيا
حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي
منوعات
«إعادة الاستقرار لبنغازي» تقر مشاريع لصالح البلدية بنحو 415 مليون دينار
ليبيا
كاركاتير خيري - غسان سلامة والحالة الليبية
كاريكاتير
بالفيديو.. أحمد بن علي يفاجئ إيطاليا بهدف عالمي والصحافة تصفه بـ«المذهل»
رياضة عالمية
سلامة: مجموعات مسلحة مؤيدة حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي تقوم بانتهاكات ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي