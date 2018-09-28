شرطة مكافحة الإرهاب بهولندا تضبط كميات كبيرة من موادّ تستخدم لتفخيخ السيارات

أعلنت النيابة العامة الهولندية أنها ضبطت كمية كبيرة من المواد المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة، بينها أسمدة يمكن أن تستخدم لتفخيخ السيارات، وذلك غداة توقيف سبعة أشخاص بتهمة الإرهاب.

وأوقفت وحدات النخبة في شرطة مكافحة الإرهاب المتهمين السبعة في آرنهم وفيرت للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ اعتداء «ضخم» في البلاد.

والجمعة مثل المتهمون للمرة الأولى ولفترة وجيزة أمام محكمة روتردام حيث وُجهت إليهم تهم مرتبطة بالإرهاب، وتم إرجاء الجلسة إلى الأسبوع المقبل.

ولم تُكشف أسماء المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و34 عامًا، والذين سيخضعون لرقابة أمنية مشددة تتيح لهم فقط التحدث لمحاميهم.

والجمعة أعلنت النيابة العامة الهولندية أن عملية البحث التي نفذتها الشرطة الخميس أدت إلى مصادرة «كمية كبيرة من المواد الأولية لصناعة العبوات في منازل المشتبه بهم».

وأشار بيان النيابة العامة إلى عثور الشرطة على «مئة كيلوغرام من الأسمدة التي يمكن أن تستخدم في تفخيخ السيارات».

وكانت الشرطة أعلنت الخميس في بيان أنها قامت على مدى أشهر بمراقبة مجموعة تتحلق حول رجل من أصل عراقي (34 عامًا) أُدين بالسجن عام 2017 بتهمة محاولة السفر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش»، مشيرة إلى أن المتهمين من آرنهم وروتردام والقرى القريبة من هاتين المدينتين، كما أُدين اثنان منهم لمحاولتهما التوجه إلى العراق أو سورية.

والموقوفون متهمون بالتخطيط لارتكاب اعتداء خلال حدث كبير في هولندا لإيقاع أكبر عدد من الضحايا، وفقًا لجهاز الاستخبارات الهولندية.

وعلى العكس من الدول المجاورة لها لم تشهد هولندا في السنوات الأخيرة اعتداءات كبرى.

وتأتي توقيفات الخميس بعد ثلاثة أشهر من توقيف رجلين في روتردام بشبهة التخطيط لاعتداءات في فرنسا وهولندا، وبعد شهر واحد من طعن أفغاني يبلغ 19 عامًا ويحمل تصريح إقامة في ألمانيا لسائحين أميركيين في محطة قطارات أمستردام قبل إصابته بطلق ناري وتوقيفه.

والأسبوع الماضي أعلنت وكالة مكافحة الإرهاب الهولندية أن خطر وقوع اعتداء إرهابي في هولندا «لا يزال كبيرًا»، وأن التهديد الإرهابي لا يزال عند المستوى الرابع من أصل خمسة مستويات.