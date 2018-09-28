رئيس وزراء المجر: الرئيس الأميركي ترامب ظاهرة وأيقونة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 07:47 مساء

رحب رئيس الحكومة المجري فيكتور أوربان، المعروف بمواقفه القومية المحافظة، بالخطاب «المناهض للعولمة» الذي ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصف الرئيس الأميركي بـ«الأيقونة» بالنسبة إلى الحركات السيادية في العالم.

وقال أوربان في تصريح إلى الإذاعة المجرية الرسمية، إن الرئيس الأميركي يتحول يومًا بعد يوم إلى «ظاهرة وأيقونة».

وكان ترامب ألقى خطابًا الثلاثاء في الأمم المتحدة أشاد فيه بمفهوم «السيادة» للدول، وندد بـ«إيديولوجية العولمة»، وهو ما يلتقي مع التفكير السياسي للمسؤول المجري.

وأضاف أوربان «خلال العقود الماضية عملت الولايات المتحدة جاهدة على جعل العالم أفضل، مع العلم أن هذا السعي كان يتعارض مع المصالح الأميركية».

وتابع أنه خلال الإدارات الأميركية المتعاقبة، خصوصًا خلال إدارة باراك أوباما، «كانت الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف ما هو صحيح وأخلاقي وعادل، وكيف يجب أن يكون العالم».

وأضاف أوربان «إلا أن الواقع يؤكد أنها كانت تسعى إلى فرض إرادتها على العالم أجمع ومنه المجر».

واعتبر أوربان أن ترامب «أعلن انتهاء هذه السياسة ولم تعد المجر بحاجة للدفاع عن نفسها إزاء محاولات بسط النفوذ الأميركي».

وكان أوربان من أوائل زعماء الدول الذين سارعوا إلى تهنئة ترامب بانتخابه رئيسًا، وتعرض في السابق لانتقادات حادة من وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي كانت تتهمه بالمس بحرية الصحافة وبعمل منظمات المجتمع المدني.

 وقال أوربان بهذا الصدد «لا أستطيع أن أقول لكم كم عانيت من السيدة كلينتون».

وتتعارض مواقف أوربان مع مواقف غالبية دول الاتحاد الأوروبي التي لا تتفق إطلاقًا مع المواقف الانكفائية لترامب.

وكان البرلمان الأوروبي فعّـل في منتصف سبتمبر المادة السابعة التي يمكن أن تصل إلى فرض عقوبات على المجر لأنها تمس بقيم الاتحاد الأوروبي في مجال الحريات العامة وحقوق المهاجرين.

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