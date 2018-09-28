إردوغان يدعو ألمانيا لترحيل أنصار فتح الله كولن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 02:46 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحفي في برلين. (رويترز)

دعا الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان ألمانيا، اليوم الجمعة، إلى ترحيل من قال إنهم مئات من أنصار رجل الدين فتح الله كولن المقيمين فيها.

ودعا إدروغان ألمانيا كذلك، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى إعلان شبكة كولن، الذي يتهمه بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب في عام 2016، جماعة إرهابية، وفق وكالة «رويترز».

وكان إردوغان بدأ أمس الخميس زيارة إلى ألمانيا تستمر ثلاثة أيام يسعى خلالها لتحسين العلاقات مع أكبر اقتصاد أوروبي وتأمين استثمارات لإنعاش الاقتصاد التركي المتعثر.

وقالت ميركل إن ألمانيا تحتاج المزيد من الأدلة إن كانت ستصنف شبكة كولن كمنظمة «إرهابية».

وقالت المستشارة الألمانية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إن ألمانيا تسعى للوصول إلى أشخاص تطالب تركيا بتسليمهم بسبب تهم تتعلق بالإرهاب لكنها غير متأكدة من وجودهم داخل البلاد.

وأضافت: «نأخذ الأدلة التي قدمتها تركيا بجدية شديدة لكن هناك حاجة لمزيد من المواد إن كنا سنصنفها (شبكة كولن) كما صنفنا حزب العمال الكردستاني».

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