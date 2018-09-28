زلزال عنيف بقوة 7.5 درجات يضرب وسط إندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 12:46 مساء

أعلن المعهد الأميركي لرصد الزلازل أن زلزالًا عنيفًا بقوة 7.5 درجات ضرب، اليوم الجمعة، جزر سيليبس في وسط إندونيسيا، فيما أطلقت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية إنذارًا باحتمال وقوع تسونامي.

وبحسب وكالة «فرانس برس» فقد ضرب الزلزال وسط الجزيرة على عمق عشرة كلم بعد ساعات على زلزال أول أدى إلى مقتل شخص في المنطقة نفسها.

وضربت سلسلة من الزلازل جزيرة لومبوك السياحية التي تبعد مئات الكيلومترات جنوب غربي سولاويسي في يوليو وأغسطس وتسببت في مقتل نحو 500 شخص.

وتقع إندونيسيا في منطقة «حلقة النار» في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل.

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