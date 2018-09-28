مجلس العموم الكندي يجرد زعيمة ميانمار من الجنسية الشرفية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 12:06 مساء
زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي. (أرشيفية. رويترز)

في خطوة رمزية صوت أعضاء مجلس العموم الكندي بالإجماع على سحب الجنسية الشرفية من زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي ردًا على الجرائم التي ترتكب ضد أقلية الروهينغا.

ولن تطبق هذه الخطوة على الفور نظرًا لأن قرار منح الجنسية الشرفية كان مشتركًا بين مجلسي العموم والشيوخ ويقول مسؤولون إن سحبها يتعين أن يجري بالطريقة نفسها، وفق وكالة «رويترز».

وكان مجلس النواب قرر منح الجنسية الفخرية إلى أونغ سان سو تشي في العام 2007 عندما كانت حائزة نوبل للسلام مسجونة في بورما.

لكن سمعتها الدولية تأثرت بسبب رفضها دعوة الجيش البورمي إلى وقف الفظائع التي ترتكب ضد الروهينغا واعتبرها النواب الكنديون في قرار صوتوا عليه قبل أسبوع «إبادة».

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في تصريحات صحفية يوم الأربعاء، إنه لا يمانع النظر في تجريد سو كي من الجنسية الشرفية لكن ذلك لن ينهي الأزمة في ميانمار التي فر منها أكثر من 700 ألف من الروهينغا بسبب حملة عسكرية ينفذها الجيش.

وصوت مجلس العموم بالإجماع أيضًا في الأسبوع الماضي على وصف عمليات قتل الروهينغا بأنها إبادة جماعية وهي خطوة قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إنها مهمة.

وقال الناطق باسم فريلاند، آدم أوستن: «تدعم حكومتنا هذه الخطوة ردا على تقاعسها (سو كي) المستمر في التعبير عن رفض الإبادة الجماعية للروهينغا وهي جريمة يرتكبها الجيش الذي تشاركه السلطة».

وتعامل سلطات بورما التي يشكل البوذيون 90% من سكانها، الروهينغا كأجانب.

ولم تمنح كندا الجنسية الفخرية إلا لخمس شخصيات أخرى بينها نلسون مانديلا والدالاي لاما وملالا يوسفزاي.

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