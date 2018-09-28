طائرات «إف-35» الأميركية تنفذ أولى طلعاتها القتالية في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 09:02 صباحا
طائرة اف-35 خلال عرض جوي. (فرانس برس)

نفذت طائرات الشبح إف-35 الأميركية أولى طلعاتها القتالية الخميس في أفغانستان، ما يعد إنجازاً مهماً لهذه الطائرة الأغلى في التاريخ.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن المهمة نفذت في ولاية قندهار واستهدفت مواقع لحركة طالبان بمشاركة أكثر من طائرة أقلعت من سفينة الهجوم البرمائية «يو اس اس اسيكس»، مؤكدًا «كانت ضربة موفقة».

شاركت في المهمة طائرات من طراز اف-35 بي الذي تستخدمه البحرية الأميركية والقادرة على الإقلاع من مدرج قصير والهبوط رأسياً.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في مايو إنه أول من استخدم طائرات اف-35  التي كان قد حصل عليها للتو في عمليات قتالية.

تعد طائرات اف-35 التي بدأ العمل على بنائها في بداية تسعينات القرن الماضي أغلى منظومة عسكرية في التاريخ الأميركي إذ تقدر كلفة المشروع بحوالي 400 مليار دولار مع هدف تصنيع 2500 طائرة في العقود المقبلة.

وإذا ما حسبت كلفة خدمة وصيانة الطائرات على امتداد عمرها حتى 2070، يتوقع أن تصل كلفة البرنامج الإجمالية إلى 1,5 ترليون دولار.

ويثني مؤيدو البرنامج على الطائرات لأنها مزودة بتكنولوجيا خفية تجعل أجهزة الرادار عاجزة عن رصدها،  وتفوق سرعتها سرعة الصوت، وتوفر قدرات الدعم الجوي اللصيق، وتتميز برشاقة في التحليق، وأجهزة استشعار كثيفة تزود الطيارين بقدر لا مثيل له من المعلومات.

ولكن البرنامج عانى من التأخير ونقص التمويل وانتكاسات بما فيها حريق لم يعرف سببه في المحرك في 2014 أدى إلى تجميد تحليقها مؤقتا.

والعام الماضي، جمد تحليق نحو خمسين طائر اف-35 ألف في قاعدة لوك الجوية في أريزونا بسبب مشكلة في الأوكسجين.

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