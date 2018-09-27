عباس يعلن رفض الفلسطينيين أن تكون الولايات المتحدة وسيطًا وحيدًا في عملية السلام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 07:41 مساء

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، إن الفلسطينيين يرفضون أن تكون الولايات المتحدة وسيطًا وحيدًا في عملية السلام في الشرق الأوسط، متهمًا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها «منحازة» إلى إسرائيل وقوضت حل الدولتين.

وقال عباس في كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة «لن نقبل بالوساطة الأميركية وحدها في عملية السلام»، وفقًا لـ«فرانس برس».

واتهم الرئيس عباس إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقويض الجهود الرامية إلى حل الدولتين، غداة إعلان الرئيس الأميركي أنه سيكشف عن خطة سلام جديدة في الشرق الأوسط.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية «لقد تراجعت هذه الإدارة عن جميع التزامات الولايات المتحدة السابقة، وقوضت حل الدولتين وكشفت عن مزاعمها الكاذبة بشأن اهتمامها بالظروف الإنسانية للشعب الفلسطيني».

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