إردوغان يبدأ زيارة إلى ألمانيا آملًا في تهدئة العلاقات المتوترة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وزوجته لدى وصولهما إلى برلين. (أ ف ب)

بدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، زيارة إلى ألمانيا يفترض أنها ستؤدي إلى تهدئة العلاقات المتوترة بين البلدين.

وبحسب وكالة «فرانس برس» فقد وصل إردوغان إلى برلين ظهر اليوم واستُقبل بالتشريفات العسكرية، ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى يوم السبت.

وتتزامن زيارة إردوغان ألمانيا مع قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس باختيار ألمانيا بدلًا من تركيا كأس أوروبا 2024، رغم الاتهامات الأخيرة بالعنصرية الموجهة إلى مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وكان الانسحاب المدوي للاعب مانشافت مسعود أوزيل من المنتخب الألماني أحرج رئيس الاتحاد الألماني، بعد أن اتهم اللاعب بالعنصرية. ودعَّم إردوغان علنًا اللاعب ذا الأصول التركية.

وعلى المستوى السياسي، فقد تعددت النقاط محل الخلاف بين أنقرة وبرلين على مدار السنوات الأخيرة، من محاولةالانقلاب الفاشلة في 2016 على إردوغان الذي ألقى باللوم على ألمانيا فيها لدعمها الفاتر له في اعتقال الرعايا الألمان في تركيا، ومنهم صحفيون.

وستستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرئيس إردوغان غدًا الجمعة، قبل مؤتمر صحفي مشترك يجمعهما، وسيلتقيان مجددًا السبت. وسيلتقي اليوم مندوبين عن الجالية التركية التي يبلغ عدد أفرادها ثلاثة ملايين نسمة.

وستشهد ألمانيا تظاهرات تنظمها منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان، أو للجالية الكردية، خلال زيارة إردوغان، وخصوصًا بعد ظهر الجمعة في برلين حيث يأمل المنظمون في مشاركة حوالي عشرة آلاف شخص.

وقال إردوغان إنه يريد فتح «صفحة جديدة» للعلاقات الألمانية - التركية، كما جاء في مقالة نشرتها جريدة «فرنكفورتر الغيميني تسايتونغ».

وسيدشن إردوغان يوم السبت مسجدًا في كولونيا موَّلته منظمة تركية، لكن الطبقة السياسية الألمانية تنتقد هذه الزيارة.