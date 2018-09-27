روحاني: أميركا لم تحقق أي إنجازات في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيسان الإيراني حسن روحاني والأميركي دونالد ترامب. (أ ف ب)

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لم تحقق أي إنجازات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت هذا الأسبوع.

وتبادل روحاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب التهديد والإهانات خلال كلمتيهما أمام الجمعية العامة.

وذكر روحاني، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي لدى عودته إلى طهران بحسب وكالة «رويترز»، أن «الأميريكيين لم يحققوا أي إنجازات خلال هذه الجمعية العامة».

وأضاف أن اجتماعات الجمعية العامة أظهرت عزلة واشنطن، وقال: «عندما كان يتحدث ترامب وفي بداية خطابه، تفاخر كثيرًا بإنجازات إدارته ذات العامين، وضحك الجميع».

وتابع: «المهم اليوم أنه، باستثناء دولة أو اثنتين، لا أحد يدعم أميركا»، مضيفًا: «أنها عزلة سياسية تاريخية نادرًا ما عانت منها أميركا».

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني اليوم مشابهة للتصريحات التي أدلى بها قائد الحرس الثوري الإيراني، الميجر جنرال محمد علي جعفري، أمس الأربعاء، التي قال فيها إن الضحكات التي ترددت أثناء خطاب ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤشر على عزلة الولايات المتحدة.