إحباط هجوم جديد لبوكو حرام على قاعدة عسكرية في نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 01:52 مساء
قنبلة ألقتها القوات الجوية النيجيرية على بوكو حرام في مايدوغوري. (أرشيفية. أ ف ب)

قال الجيش النيجيري، اليوم الخميس، إنه صد هجومًا جديدًا لجماعة بوكو حرام على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، فقد نُسب الهجوم الذي استهدف أمس الأربعاء مدينة غاشيغار في إقليم موبار بولاية بورنو إلى جناح بوكو حرام المرتبط بتنظيم «داعش».

والهجوم هو الأخير في سلسلة هجمات استهدفت قواعد عسكرية في شمال شرق نيجيريا وتثير تساؤلات عن القدرات التي لا تزال تحتفظ بها الجماعة رغم إعلان السلطات النيجيرية أنها باتت في موقع ضعف.

وقال الجيش النيجيري، على موقع تويتر مساء أمس الأربعاء، إنه «تعرض إرهابيو بوكو حرام لهزيمة هذا المساء حين حاولوا التسلل إلى مواقع الكتيبة 145 في غاشيغار»، مضيفًا: «لقد صدهم جنودنا ففروا بفضل القوة النارية المتفوقة لقواتنا».

ولم يجر الإدلاء بأي حصيلة تتعلق بالجيش أوالمهاجمين.

وقال مصدر عسكري في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، إن «الإرهابيين وصلوا في تسع شاحنات مزودة بمدافع مضادة للطائرات وحاولوا دخول القاعدة».

وأضاف أن «الجنود خاضوا معركة شاقة ومنعوهم من الدخول»، لافتًا إلى انسحاب المتمردين بعد وصول تعزيزات جوية.

ومنذ يوليو، تعرضت تسع قواعد عسكرية على الأقل لهجمات وخصوصًا في شمال ولاية بورنو قرب بحيرة تشاد.

وأسفر التمرد الجهادي في نيجيريا منذ تسعة أعوام عن مقتل 27 ألف شخص وتسبب بنزوح 1.8 مليون شخص.

وفي مواجهة أخرى أمس الأربعاء، نصب الجهاديون كمينًا لموكب مدني يواكبه الجيش بين مايدوغوري ومدينة ديكوا. وتعرض الموكب لإطلاق نار في قرية كالتارام قرابة ورد الجنود.

وأفاد عنصر في «ميليشيا» تقاتل المتمردين إن الهجوم أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.

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