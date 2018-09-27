الصين تطالب أميركا بإجراءات لتحسين العلاقات العسكرية مع تزايد التوترات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 01:06 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأمم المتحدة. (أ ف ب)

انتقدت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بسبب تحليق قاذفات «بي-52» في محيط بحر الصين الجنوبي، وطالبت واشنطن باتخاذ إجراءات لتحسين العلاقات العسكرية، وذلك في ظل توترات متزايدة بين البلدين.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية، رين قوه تشيانغ، خلال إفادة صحفية شهرية، إن بكين تعارض تمامًا الأعمال العسكرية الاستفزازية التي تقوم بها الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي، وفق وكالة «رويترز».

وتتنازع الصين وتايوان وفيتنام وماليزيا وبروناي والفلبين على السيادة في بحر الصين الجنوبي.

على صعيد منفصل، نفى قنغ شوانغ الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبكين بمحاولة التأثير على انتخابات الكونغرس الأمريكية المقررة في نوفمبر.

وقال قنغ: «ننصح الولايات المتحدة بالكف عن هذا الانتقاد والافتراء المتواصل على الصين»، مضيفًا: «كفوا عن هذه الكلمات والأفعال الخاطئة التي تضر بالعلاقات الثنائية والمصالح الأساسية لشعبي البلدين».

ولا يزال البلدان، اللذان يخوضان بالفعل حربًا تجارية ضارية، يتناطحان حول مجموعة من القضايا الحساسة من بينها بحر الصين الجنوبي وتايوان.

واستدعت الصين يوم السبت السفير الأميركي في بكين وأرجأت المحادثات العسكرية المشتركة احتجاجًا على قرار واشنطن فرض عقوبات على هيئة عسكرية صينية ومديرها بسبب شراء مقاتلات ونظام صواريخ أرض جو متقدم من روسيا.

وقالت القنصلية الأميركية في هونغ كونغ يوم الثلاثاء إن بكين رفضت طلبًا للسماح لسفينة حربية أميركية بزيارة المدينة.

وعبّـرت الصين عن غضبها بعد أن وافقت الولايات المتحدة على بيع قطع غيار لطائرات مقاتلة من طراز «إف-16» وطائرات عسكرية أخرى تصل قيمتها إلى 330 مليون دولار إلى تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، والتي تعتبرها بكين مقاطعة مارقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - غسان سلامة والحالة الليبية
كاريكاتير
بالفيديو.. أحمد بن علي يفاجئ إيطاليا بهدف عالمي والصحافة تصفه بـ«المذهل»
رياضة عالمية
بعد أسبوع من رسم 183%: الدينار يحقق مكاسب كبيرة أمام العملات الأجنبية
ليبيا
سلامة: عندما تنزلق السياسة لمجرد «تناتش كراسي» تصيبني بملل شديد
ليبيا
كاركاتير خيري - عملية نهب أموال ليبيا
كاريكاتير
وزير خارجية إيطاليا: هذا هو الهدف من انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا
ليبيا
الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
فرنسا تطالب بعقوبات ضد جماعات مسلحة متورطة في تصاعد العنف بطرابلس
ليبيا
إدماج «الميليشيات» في قطاع الشرطة ... هل يحل الأزمة في ليبيا؟
ليبيا
كيف تأثرت أسعار العملات بالسوق السوداء بعد أيام من فرض رسم الـ183%؟
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على تأثير المطبات الصناعية على سيارتك