الصين تطالب أميركا بإجراءات لتحسين العلاقات العسكرية مع تزايد التوترات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأمم المتحدة. (أ ف ب)

انتقدت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بسبب تحليق قاذفات «بي-52» في محيط بحر الصين الجنوبي، وطالبت واشنطن باتخاذ إجراءات لتحسين العلاقات العسكرية، وذلك في ظل توترات متزايدة بين البلدين.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية، رين قوه تشيانغ، خلال إفادة صحفية شهرية، إن بكين تعارض تمامًا الأعمال العسكرية الاستفزازية التي تقوم بها الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي، وفق وكالة «رويترز».

وتتنازع الصين وتايوان وفيتنام وماليزيا وبروناي والفلبين على السيادة في بحر الصين الجنوبي.

على صعيد منفصل، نفى قنغ شوانغ الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبكين بمحاولة التأثير على انتخابات الكونغرس الأمريكية المقررة في نوفمبر.

وقال قنغ: «ننصح الولايات المتحدة بالكف عن هذا الانتقاد والافتراء المتواصل على الصين»، مضيفًا: «كفوا عن هذه الكلمات والأفعال الخاطئة التي تضر بالعلاقات الثنائية والمصالح الأساسية لشعبي البلدين».

ولا يزال البلدان، اللذان يخوضان بالفعل حربًا تجارية ضارية، يتناطحان حول مجموعة من القضايا الحساسة من بينها بحر الصين الجنوبي وتايوان.

واستدعت الصين يوم السبت السفير الأميركي في بكين وأرجأت المحادثات العسكرية المشتركة احتجاجًا على قرار واشنطن فرض عقوبات على هيئة عسكرية صينية ومديرها بسبب شراء مقاتلات ونظام صواريخ أرض جو متقدم من روسيا.

وقالت القنصلية الأميركية في هونغ كونغ يوم الثلاثاء إن بكين رفضت طلبًا للسماح لسفينة حربية أميركية بزيارة المدينة.

وعبّـرت الصين عن غضبها بعد أن وافقت الولايات المتحدة على بيع قطع غيار لطائرات مقاتلة من طراز «إف-16» وطائرات عسكرية أخرى تصل قيمتها إلى 330 مليون دولار إلى تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، والتي تعتبرها بكين مقاطعة مارقة.