سقوط صواريخ على مدينة أفغانية أثناء زيارة للرئيس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 12:38 مساء
أفراد من قوات الأمن الأفغانية في موقع هجوم سابق في كابول. (أرشيفية. رويترز)

سقطت عدة صواريخ على مدينة غزنة الأفغانية، الخميس، بالتزامن مع زيارة للرئيس أشرف غني للمدينة التي لا تزال تعاني للعودة إلى مظاهر الحياة الطبيعية بعد أن اجتاحها مقاتلو حركة «طالبان» الشهر الماضي.

وقال الناطق باسم شرطة غزنة، أحد خان صراط، بحسب وكالة «رويترز»، إن صاروخين على الأقل سقطا على بعد 300 متر من مجمع حاكم الإقليم، حيث كان غني يجتمع مع مسؤولين محليين بينما سقط صاروخ ثالث في منطقة أبعد.

وأضاف الناقط أنه لم ترد أنباء عن وقوع قتلى أومصابين لكن أمكن سماع إطلاق نيران من أسلحة خفيفة وثقيلة.

وتقع غزنة على الطريق السريع الرئيسي بين العاصمة كابول وجنوب البلاد، ولا تزال تحمل آثار المعارك العنيفة التي استمرت أيامًا الشهر الماضي عندما اجتاح مقاتلو طالبان المدينة وسيطروا على مساحات كبيرة في وسطها.

وتمكنت القوات الأفغانية بدعم من ضربات جوية أميركية من طرد المهاجمين في نهاية المطاف وكبدتهم خسائر فادحة لكن الهجوم سبب حالة من الصدمة في جميع أنحاء أفغانستان وأظهر قدرة المتشددين على تنفيذ هجمات واسعة النطاق على مدن كبرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - غسان سلامة والحالة الليبية
كاريكاتير
بالفيديو.. أحمد بن علي يفاجئ إيطاليا بهدف عالمي والصحافة تصفه بـ«المذهل»
رياضة عالمية
بعد أسبوع من رسم 183%: الدينار يحقق مكاسب كبيرة أمام العملات الأجنبية
ليبيا
سلامة: عندما تنزلق السياسة لمجرد «تناتش كراسي» تصيبني بملل شديد
ليبيا
كاركاتير خيري - عملية نهب أموال ليبيا
كاريكاتير
وزير خارجية إيطاليا: هذا هو الهدف من انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا
ليبيا
الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
فرنسا تطالب بعقوبات ضد جماعات مسلحة متورطة في تصاعد العنف بطرابلس
ليبيا
إدماج «الميليشيات» في قطاع الشرطة ... هل يحل الأزمة في ليبيا؟
ليبيا
كيف تأثرت أسعار العملات بالسوق السوداء بعد أيام من فرض رسم الـ183%؟
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أسوأ وضعية للنوم؟