ردًا على اتهامات ترامب.. الصين: لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى

الرئيس الأميركي دونالد ترامب متحدثًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. (أ ف ب)

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن بكين لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وذلك بعد أن اتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمحاولة التدخل في انتخابات الكونغرس المقررة في السادس من نوفمبر المقبل.

وذكر الناطق باسم الوزارة، قنغ شوانغ، في إفادة صحفية اعتيادية في بكين وفق وكالة «رويترز»، أن المجتمع الدولي يعرف بوضوح ما هي الدولة الأكثر تدخلًا في شؤون غيرها، وحثّ الولايات المتحدة على الكفّ عن التصرفات التي تضر بالعلاقات بين البلدين.

وكان ترامب قد قال أمس الأربعاء في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الصين تتدخل لأنها لا تريد أن يبلي حزبه الجمهوري بلاءً حسنًا في الانتخابات نظرًا لموقف حزبه من التجارة.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الصينية إن بكين تعارض تمامًا قيام الطيران العسكري الأميركي بأعمال استفزازية في بحر الصين الجنوبي وطالبت الولايات المتحدة باتخاذ خطوات لتحسين العلاقات العسكرية.

جاء ذلك على لسان رين قوه تشيانغ الناطق باسم وزارة الدفاع خلال إفادة صحفية شهرية.