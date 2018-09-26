كوريا الجنوبية تدعو إلى الاستجابة لـ«خيارات» الزعيم الكوري الشمالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 10:06 مساء
رئيس كوريا الجنوبية متحدثًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. (فرانس برس)

دعا رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن حكومات العالم الأربعاء إلى تشجيع كوريا الشمالية على نزع أسلحتها النووية من خلال «الاستجابة الإيجابية» لـ«خيارات» الزعيم الكوري الشمالي كيم كونغ أون «الجديدة».

وفي كلمة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أشاد مون بنظيره الكوري الشمالي الذي عقد معه ثلاثة اجتماعات قمة، وقال إنه «غيّــر توجهه السياسي» حول شبه الجزيرة الكورية، وفق «فرانس برس».

وقال «لقد خرجت كوريا الشمالية من عزلتها الطويلة بمبادرة منها، وتقف أمام المجتمع الدولي مرة أخرى .. والآن جاء دور المجتمع الدولي للاستجابة بإيجابية لخيارات وجهود كوريا الشمالية الجديدة».

ودعا مون إلى اتخاذ بادرة تجاه كيم، وقال «يجب أن نطمئن الزعيم كيم إلى أنه اتخذ القرار الصائب بالالتزام بنزع الأسلحة النووية .. وعلينا أن نشجع كوريا الشمالية على أن تواصل السير على هذا الطريق الذي يؤدي إلى سلام دائم وقوي».

وفي القمة الأخيرة التي عقدت بين كيم ومون في بيونغ يانغ، وافق زعيم كوريا الشمالية على إغلاق موقع لاختبار الصواريخ في حضور مراقبين دوليين وعرض إغلاق مفاعل يونغبيون في حال اتخذت واشنطن «خطوات مقابلة».

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