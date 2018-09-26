«دراسة حديثة»: الحرب الأهلية في جنوب السودان خلّفت 400 ألف قتيل

قوات تابعة لجيش جنوب السودان. (أرشيفية: الإنترنت)

تسبّبت الحرب الأهلية في جنوب السودان بمقتل 382,900 شخص على الأقل في أقل من خمس سنوات، وهي حصيلة أكبر بكثير من التقديرات السابقة وتتجاوز ضحايا النزاع الدامي المستمر في سورية منذ سبع سنوات، بحسب ما أظهرته دراسة غربية حديثة.

ونشر الثلاثاء البحث الإحصائي الذي أجرته كلية لندن للصحة والطب بتكليف من المعهد الأميركي للسلام بالمشاركة مع وزارة الخارجية الأميركية، وفق «فرانس برس».

وقدر الباحثون عدد الوفيات التي نتجت مباشرة من العنف وكذلك الوفيات الناتجة من زيادة خطر الإصابة بالأمراض والحد من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، في الحرب الأهلية التي بدأت في ديسمبر 2013. وكانت التقديرات السابقة تشير إلى مقتل عشرات الآلاف.

والحصيلة الجديدة يمكن مقارنتها بضحايا النزاع في سورية والذي تسبّب بمقتل أكثر من 360 ألف شخص منذ اندلاع النزاع في مارس 2011. وأشارت الدراسة البريطانية إلى أن معظم الضحايا في الحرب الأهلية سقطوا في شمال وجنوب البلاد.

وحلّل الباحثون بيانات الوفاة، وضموها للتقارير الإعلامية و227 إحصاء أجرتها وكالات إنسانية لتحديد وتمييز حالات الوفاة المرتبطة بالنزاع. وأكدوا أن النتائج التي توصلوا إليها «تشير إلى أنه يجب تعزيز الاستجابة الإنسانية في جنوب السودان، وأن جميع الأطراف يجب أن تسعى إلى حل سريع للنزاع».

وفي 13 سبتمبر الجاري، وقّع طرفا النزاع في جنوب السودان، الرئيس سلفا كير وقائد المتمرّدين رياك مشار، اتفاق سلام خلال قمة إقليمية للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأدى ضغط إيغاد لتأمين التوصل لاتفاق بين طرفي النزاع.

وكير ومشار قياديان متمرّدان سابقان وصلا إلى السلطة خلال الحرب الأهلية التي دارت بين شمال السودان وجنوبه بين 1983 و2005 وأفضت إلى استقلال جنوب السودان عام 2011 وهما ينتميان إلى القبيلتين الرئيسيتين في الجنوب، إذ إنّ كير من الدينكا ومشار من النوير.

وخلفت الحرب عشرات آلاف القتلى ونحو أربعة ملايين نازح في وقت انهار فيه اقتصاد الدولة الغنية بالنفط. وشهدت الحرب مذابح إثنية واعتداءات على المدنيين وحالات اغتصاب على نطاق واسع، وتجنيد أطفال كجنود إلى جانب انتهاكات أخرى لحقوق الانسان.