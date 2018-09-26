ترامب: عدائية إيران تزداد.. والصين لا تريد فوزي في الانتخابات المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 05:10 مساء

ندد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي بتزايد ما وصفه بأنه «سلوك عدائي» لإيران رغم أنها وقعت اتفاقًا حول برنامجها النووي في العام 2015.

وقال ترامب، بحسب وكالة «فرانس برس»، «في الأعوام التي تلت توقيع الاتفاق، ازدادت عدائية إيران»، وتوعد بتطبيق العقوبات الأميركية على طهران «في شكل كامل» بداية نوفمبر.

وأضاف: «بعد ذلك، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة أكثر شدة من أي وقت مضى لاحتواء مجمل السلوك السيء لإيران».

وفيما يتعلق بالصين، اتهم ترامب الصين بالعمل ضد حزبه الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية التي ستجري في نوفمبر، وقال إن بكين تريده أن يتلقى صفعة انتخابية بسبب تشدده بشأن التجارة معها.

وقال الرئيس الأميركي : «للأسف وجدنا أن الصين تحاول التدخل في الانتخابات المقبلة التي ستجري في نوفمبر 2018، ضد مصالح إدارتي»، مضيفًا: «هم لا يريدونني أنا أونحن أن نفوز لأنني أول رئيس على الإطلاق يتحدى الصين بشأن التجارة».

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