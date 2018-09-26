اعتقال شخصين في الدنمارك لمحاولتهما تزويد تنظيم «داعش» بطائرات مسيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 03:18 مساء
عناصر من الشرطة الدنماركية .(رويترز)

قالت الشرطة الدنماركية إنها اعتقلت شخصين في كوبنهاغن، اليوم الأربعاء، واتهمتهما بمحاولة إمداد تنظيم «داعش» بطائرات مسيرة لاستخدامها في تنفيذ هجمات.

وذكرت الشرطة، في بيان بحسب وكالة «رويترز»، أن الرجلين اعتقلا بعد مداهمات نفذتها الشرطة وأجهزة الأمن والمخابرات في كوبنهاغن.

وتابعت الشرطة أنها تشتبه أن الشخصين عضوان في شبكة أوسع نطاقًا تعمل على شحن الطائرات المسيرة وإمدادات أخرى لتنظيم «داعش» من الدنمارك لاستخدامها في القتال. ولم تكشف الشرطة عن اسميهما أو أي تفاصيل أخرى عنهما.

وجاء في البيان أن الشخصين وُجه لهما اتهام بمحاولة التواطؤ مع منظمة إرهابية في الخارج، وسيمثلان أمام محكمة غدًا الخميس.

وزاد تنظيم «داعش» من استخدامه الطائرات المسيرة في تنفيذ هجمات في سورية والعراق.

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