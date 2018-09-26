الحرس الثوري: ضحك الزعماء أثناء خطاب ترامب مؤشر على عزلة أميركا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. (أسوشيتد برس)

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، الميجر جنرال محمد علي جعفري، اليوم الأربعاء إن الضحكات التي ترددت أثناء خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء مؤشر على عزلة الولايات المتحدة.

ونسبت وكالة «فارس» الإيرانية لجعفري قوله «رأيتم وسمعتم ضحكاتهم. بعث هذا الاستهزاء برسالة مفادها تداعي واجهتكم الزائفة وعزلة أميركا المتزايدة وهذا عار سياسي كبير»، وفق وكالة «رويترز».

وواجه ترامب موقفًا غير معتاد على زعيم أثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ ضحك القادة والزعماء الحضور بمجرد أن أشاد ترامب بإنجازات إدارته خلال عامين قائلًا: «حققت إدارتي أكثر مما حققته أي إدارة أميركية أخرى في تاريخ الولايات المتحدة».

ورد ترامب، الذي تعوَّد على المواقف المحرجة والطريفة، على ضحك الزعماء بشكل ارتجالي قائلًا وهو يبتسم «لم أتوقع ردة الفعل هذه ولكن حسنًا».