ألمانيا: نأمل في عودة السفير السعودي إلى برلين سريعًا

أعربت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، عن أملها في سرعة عودة السفير السعودي لدى برلين لمزاولة مهامه، بعد ساعات من إعلان البلدين الاتفاق على عودة العلاقات بينهما إلى طبيعتها.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن الخارجية الألمانية قولها: «نأمل في عودة السفير السعودي إلى برلين سريعًا».

واتفقت السعودية وألمانيا أمس الثلاثاء على فتح صفحة جديدة في العلاقات بعد خلاف دبلوماسي تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.

وبدأ الخلاف في نوفمبرعندما ندد وزير خارجية ألمانيا آنذاك، زيجمار غابرييل، بما وصفه «المغامرة» في الشرق الأوسط في تصريحات اعتبرها البعض هجومًا على السياسات السعودية. وتخوض قوات عربية بقيادة السعودية والإمارات معارك ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في حرب اليمن.

ووصفت الرياض تصريحات غابرييل بأنها مخزية وسحبت سفيرها لدى برلين. وتراجعت الصادرات الألمانية إلى السعودية بنسبة 5% في النصف الأول من 2018.

وتحاول المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تخفيف التوتر وتحدثت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبر الهاتف.